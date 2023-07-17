《歡迎來到王之國》俊昊與潤娥越愛越高調！本部長通過奶奶關、運用職權帶員工海外旅遊！潤娥竟在泰國夜市大吃台灣美食！（EP.9 –10）

[有雷] 《歡迎來到王之國》本部長俊昊與最佳員工潤娥終於正式展開社內戀愛！為了與所愛的人一起出遊，俊昊甚至愛屋及烏，將潤娥的閨蜜也一起帶去員工獎勵海外旅遊，越愛越高調再也不隱藏了！

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在本部長具元（李俊昊飾）費心準備了「元食堂」追求天嗣朗（潤娥飾），即使最後弄得一團糟，兩人仍確定了彼此的心意。在飯店上班時兩人也總在找機會暗中表達彼此的愛意，不過具元在態度的拿捏上稍有不慎，仍觸動了嗣朗的敏感神經。具元想到可從關心奶奶這邊進行，帶著鮮花去拜訪奶奶，沒想到正巧接住了差點跌倒的奶奶，也讓奶奶先住院接受檢查。



嗣朗只好與具元暫住奶奶家一晚，具元回憶起兩人曾受困濟州島小島上，也曾共同住在一個房間過夜。隔天奶奶拉著具元到市場上與友人炫耀一番，甚至還幫具元開了一個帳戶用來儲蓄買新房子，也告訴具元要真心與嗣朗告白，即使感覺到對方的心意也必須說出來確認彼此的想法才行。護送嗣朗回到住處後，巧遇閨蜜們都在工作上遭遇不順而抱怨連連，具元一邊隱藏自己就是本部長，一邊在公司將她們幾位都封為年度最優秀員工，並以「盧科長」的身份帶她們前往泰國獎勵旅遊。



具元的貼身盧秘書（安世河飾）巧扮他的上司同行，並且包辦了泰國當地的吃喝玩樂行程，有趣的是一行人來到泰國夜市，嗣朗卻拉著本部長來到「花生捲冰淇淋」攤位前，吃起了道地台灣夜市美食。精實的行程中，本部長與嗣朗只想擺脫團體行動，爭取兩人獨處的時間。於是只好趁著大家第一天累到熟睡之後，兩人相約在飯店泳池約會。



一直對空姐平和有好感的後輩路雲，也在此時飛往曼谷，打聽了平和的行程後也加入了他們，讓平和相當驚喜，更度過了愉快的一晚。隔日本部長與嗣朗一早就打算脫隊自己出去玩，就算被大家發現了也沒關係，具元送上了奢華的行程以及晚餐，讓嗣朗感到幸福不已。此時具元也提到了自己的母親在兒時突然消失，他一直希望尋找母親的痕跡而未有結果。



幸福的旅程後，具元即將面對姊姊的一波攻勢，他又將如何出招呢？嗣朗也協助具元尋找母親，不知道飯店的資深員工是否能提供一些線索？



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