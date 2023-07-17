新剧《陌生人》今开播！秀英圆梦和田慧振合作演母女，安在旭&朴成勋回归正派演罗曼史啦～

由田慧振、崔秀英（秀英）、安在旭与朴成勋主演的Genie TV原创剧《陌生人》今开播，官方举行了发布会。

《陌生人》描写了「最想成为陌生人，但无法成为陌生人关系」的现代家庭形象，以一对母女的故事展开，田慧振饰演不懂事的妈妈「金恩美」，秀英饰演个性洒脱的女儿「金珍熙」，而这对母女即将陷入恋爱，分别邂逅安在旭饰演的耳鼻喉科医师「朴振洪」，以及朴成勋所饰演、被降职至村里任职派出所所长之「殷载元」。该剧改编自郑永珑（音译）漫画家的同名kakao网路漫画，是点阅率超过2500万次的人气作品。



《陌生人》剧组於今（17）日首播日举行发布会，「妈妈金恩美」田慧振以干练的发型一身黑帅气登场，「女儿金珍熙」秀英倒比较休闲，小露蛮腰著牛仔裤一身轻登场。「殷载元」安在旭穿上黑西装搭白T、小白鞋，「殷载元」朴成勋倒是穿米白色西装亮眼登场。导演李民佑亦现身接受摄影与采访。



据各大现场韩国记者媒体报导，秀英向田慧振表达了粉丝心，说粉丝都知道自己从很久以前就是田慧振的粉丝，从没想过有机会演母女。田慧振当下称赞秀英演技，秀英感动地捂住嘴喊：「我可以哭吗？」田慧振也说秀英不会把自己当前辈、相处起来很舒服，秀英为了像剧中一样了解她，还常常邀她一起共饮。



而安在旭和朴成勋近年分别以《MOUSE窥探》、《黑暗荣耀》恶人给予大众深刻印象，他们俩难得回归正派角色，还要和田慧振与秀英演罗曼史。朴成勋的「转变」令人最不习惯，朴成勋透露到现在还是有人认出他会喊「全宰寯」，就连拍摄《陌生人》时，工作人员与导演时不时就会喊他「宰寯」，发布会上还有记者发问时误喊他「全宰寯」呢！成为发布会上有趣的插曲。



《陌生人》今韩国时间10点於Genie TV、ENA频道等平台播出，香港黄viu煲剧平台深夜更新。



▼其中一支预告已破百万观看，人气惊人



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