Starship本部长对NewJeans发表阴阳怪气留言、独捧自家女图，两面派嘴脸遭网友炮轰隐身！

近日有网友发现，一个疑似Starship本部长的IG账号对NewJeans接连发表负面评论，同时对自家偶像称赞不已，引起讨论。

事件发生的主要「阵地」是韩国化妆师吴佳英（音）的工作IG，化妆师分享了很多自己参与的时尚杂志写真，其中不乏偶像团身影。 网友发现，一个IG账号在NewJeans成员Minji的写真下留言「嗯...」、在Danielle写真下留言「嗯... 嗯...」，语气欲言又止、意味深长：



但数个月前，该账号在IVE成员宥真写真下的留言则是完全不同画风：「和我们宥真第一次见面，拍得太漂亮啦。」



该账号自己也PO过IVE成员张员瑛的照片，热情留言道：「我的爱，张员瑛，the Spring is You，我们一辈子都在一起吧。」



另一PO文里也写道：「做得好做得好，全都好棒，我们Rei最棒了。」



这个IG账号的自我介绍写著「Starship娱乐，广告，写真」，疑似是Starship的本部长，此前还刊登过称赞MONSTA X成员Shownu的言论。 被网友发现后，该账号先是删留言、随后转为非公开，目前已经搜索不到。



很多网友对其行为感到无语：「好没水准」、「丢人legend」、「为什么对孩子这样？」 、「忘记切换私人账号了吗？ 还是故意的？」 、「与身份地位不配的黑粉行径」、「对Starship产生了偏见」、「有时间留言『嗯』，不如多想想怎么照顾IVE」、「居然没有一句道歉就删号了，真难看」、「这个人好像有点不正常，估计公司也很烦」。

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