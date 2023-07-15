BTS柾国新歌〈Seven〉舞台首度公开，Ending手势超催泪！还接连演唱了〈Euphoria〉〈Dynamite〉团魂爆发～

现场气氛真的太火热啦！柾国的solo首个live舞台非常成功。

BTS 防弹少年团成员田柾国（JungKook）登上美国纽约中央公园举行的「2023 GMA 夏日音乐节」（2023 Summer Concert Series），并公开了他solo新歌〈Seven〉的首个live舞台，让现场气氛HIGH到最高点。

▼〈Seven〉舞台：



最后的Ending手势「7」也不是一般的「7」，这个像枪一样的手势一直是BTS团体向大众打招呼时的开头手势，「7」也是团队成员的人数，真的是团魂大爆发。





▼他还带来了另外两首歌曲的舞台，一首是之前收录在团体专辑中的solo曲〈Euphoria〉作为开场，另一首〈Dynamite〉也用一己之力努力填满了整首歌，享受著舞台的模样让人看了也跟著一起满足。



最后，一起欣赏柾国推出的新歌〈Seven〉MV吧，这支MV还邀请到了韩韶禧出演，两人在影片中是一对吵到天翻地覆的小情侣。



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