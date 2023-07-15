《Peak Time》M.O.N.T＋SEVENUS＋VANNER三团从中午唱跳到晚上！九帅接力演出也同台，让粉丝目不暇给！

在韩国选秀节目《Peak Time》中分别获得冠亚军以及第六名的团体VANNER、SEVENUS与M.O.N.T於7月15日下午以及晚上在台北国际会议中心与台湾粉丝们见面，两场吸引超过5000名粉丝到场同欢。

三个团体以接力方式演出，由M.O.N.T打头阵，一出场就炒热全场气氛，舞台上两人Roda与Bitsaeon默契十足。由於Roda自小跟随父母在中国生活十多年，所以说著一口流利的中文，与粉丝互动零时差，另一位成员Bitsaeon也相当认真用中文与大家沟通，更透露两人昨天吃了牛肉面跟芒果雪花冰，对台湾美食赞不绝口。看见全场满满的粉丝，他们相当开心，也非常好奇最上面的楼层到底能否看见他们。







第二场则是由SEVENUS登场，带来了N’uest的人气歌曲「Hello」，让全场陷入了美声漩涡，队长Ireah更加码演唱中文名曲「想见你想见你想见你」，咬字清晰歌声又优美让全场粉丝都听得入迷，两人也表示自己要用美声征服全场，接下来也与M.O.N.T一起合唱了一首BTOB的「Missing You」，并带来个人舞台抒情歌曲，Heejae还用中文说「我们是唱得很好！」全场粉丝们纷纷以尖叫回应，两人也表示7月31日即将发行他们的出道专辑，也请大家多多支持，也向台粉喊话「等等我们，很快会再见面的。」





最后则是由冠军队伍VANNER五人压轴登场，他们表示能够透过节目来到台北与粉丝们见面，感到相当的荣幸与兴奋，粉丝们送来的食物应援真的很够，让他们吃的非常饱，也感到相当满足，一定会尽全力为大家制造美好的回忆。虽然不可能把台北所有的美食都吃过一轮，但还是非常享受本次的台北之行。VANNER也透露了8月即将回归的消息，让粉丝们尖叫声不断。





VANNER对於有大部分粉丝们都不用等翻译就可以直接听完他们的话就笑出来，感到相当神奇，还觉得粉丝们是不是都来自韩国？他们也深刻感受到台湾也有许多喜爱他们的粉丝们，让他们非常开心。希望很快有机会带著新专辑再来与粉丝们见面。



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