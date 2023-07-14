《摸心第六感》韩志旼大突破！不只被李民基当成「怪人」还被「过肩摔」：你这个变态崽子！

感觉韩志旼整个豁出去了～（笑）而且和李民基的火花也、太、好！

将於下月（8月）12日首播的JTBC新周末剧《摸心第六感》，由《锥子》、《耀眼》金鉐润导演与李南奎作家三度合作，描述在「零犯罪」的清静农村中，一位被降职的热血刑警文张烈（李民基 饰），借助拥有「摸屁读心术」的兽医奉艺奋（韩志旼 饰）的能力，携手调查连续杀人事件的搞笑侦查喜剧。Netflix也将同步播出。

同样由「自我介绍」为开头，李民基饰演的「文张烈」为刑警，前职是重案组的菁英，因为一些缘故而被降职到小农村里，但他梦想能「重回荣耀」。预告影片里的他不停举重、健身，热血爆发。

但是，他觉得自己来错地方，因为这个农村里的人感觉都「很奇怪」，其中最奇怪的就是韩志旼饰演的「奉艺奋」：她骑在牛只的身上，还对著公车窗外吐舌，没有一个行为是可以理解的！

自称「只要摸屁屁就能看到那个人的过往」的奉艺奋，惹怒了文张烈，还被他过肩摔，并大骂：「你这个变态崽子！」越想越觉得自己是「踩到屎了」，这样的「刑警X兽医」组合，到底会如何携手破案呢？

▲韩志旼版的预告在‎这里‎！不管看几次都觉得好可爱，好期待电视剧播出～

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