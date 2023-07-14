《黑暗荣耀》郑星一＋《寄生上流》曹汝贞悬疑电影作品《Interview采访》展现记者与嫌疑犯的对立

以《黑暗荣耀》中的帅气代表逐渐展开知名度的演员郑星一，又有新作品即将开拍了。本次他即将演出悬疑电影《Interview采访》并搭档《寄生上流》中的富太太曹汝贞共同演出。

《Interview采访》已确认将由曹汝贞与郑星一主演，预计将於7月17日正式开拍。透过电影《寄生上流》《人间中毒》等以及电视剧《High Class》《明星经纪人生存记》等多样化题材的作品及角色，让大家看见多方面的样貌，演技沉著稳定的她将化身为无血泪无感情的冷淡性格，只渴望得到独家报导的社会部记者「善珠」，将再度展现全新魅力。



而透过《黑暗荣耀》《我们的蓝调时光》展现独特魅力的郑星一也将投入这部悬疑新作，饰演一位沉著冷静的连续杀人犯「英勋」，即使已经杀害11人之多，仍然靠著自己的卓越思考力以及缜密性格，完美隐藏了自己犯罪的痕迹，即使在接受专业记者善珠的访谈时，依旧无所动摇。



曹汝贞表示《Interview采访》片中透过记者与连续杀人犯的访谈中，展开了相当细腻的故事，当她读剧本的时候就感觉到紧张感以及其中的趣味，希望能够过演技传达给观众们。郑星一也表示自己读完剧本的最后一章节后立即决定演出，大家目前也正在努力地准备拍摄作业中，希望观众们届时能给予支持。

《Interview采访》剧情描述一位专业资深的社会记者，为了取得独家报导而提议采访一位犯下令人发指11起案件的连锁杀人犯，由曹汝贞与郑星一共同演出，预计明年上映。

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