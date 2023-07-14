池昌旭戏约不断！继《奇皇后》后时隔10年拍古装剧《于氏王后》，还将与李洙赫饰演「兄弟」

小池欧吧还有两部作品尚未公开，最近又接了一部新电影和一部新电视剧，好活跃！

池昌旭目前有两部电视剧待播：一部是预计在Disney+上线的犯罪动作电视剧‎《最恶的恶》‎，在剧中饰演爲了毒品调查而潜入组织的警察「姜俊模」；另一部是与申惠善合作的JTBC新剧‎《欢迎来到三达里》‎，在剧中饰演济州岛气象局的预报员「赵容弼」。

本月初（7月），池昌旭确定出演新电影《左轮手枪》（《Revolver》），与全道嬿、林智妍合作。该片描述背上所有的罪进入教导所的前警察河秀英出狱后，为了仅一个的目标而直进的故事。全道嬿饰演「河秀英」，失去一切的前警察；池昌旭饰演「安迪」，在寻找真相的秀英的旅程中，给她带来紧张感；林智妍饰演「郑允善」，为了自己的目的与秀英同行。

除此之外，池昌旭还将出演TVING新剧《于氏王后》（共8集），这也是他继《奇皇后》后时隔10年拍摄古装剧。该片描述史上「成为两次王后」的于氏赌上性命的追击古装动作剧，预计明年（2024年）播出。

出演阵容有：全钟瑞、金武烈、池昌旭、郑柔美、李洙赫、朴智焕等。全钟瑞饰演王后「于熙」，没有任何权力，只能依靠丈夫。但是当丈夫也面临危机后，自己与家人也陷入危机；金武烈饰演高丽宰相和军事家，在王的信任下辅佐国事，但是心中有著曾未消除的欲望；池昌旭饰演王后的丈夫「高南武」，是完美的君主。因为他的不在，为宫廷带来腥风血雨。

郑柔美饰演于熙的姐姐「于顺」，拥有最美美貌，却因一瞬间的选择被妹妹抢走王后之位、成为妹妹的丫鬟；李洙赫饰演性格暴戾的王位继承人三王子，为王权之争带来紧张感。一有得到王权的机会，就显露出因为对哥哥高南武的害怕而压制住的欲望；朴智焕饰演守护君主的队长。

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