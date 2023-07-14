《仙女榴槤》韩媒激赞50岁朴柱美仙气十足！不沾酒保冻龄美貌

集结「不老女神」朴柱美、「大满贯影后」崔明吉、金敏俊和全卢民等实力派演员，韩国「狗血剧教母」林成汉（Phoebe）的最新力作《仙女榴槤》已开播，有正在追看的朋友在吗？

韩剧《仙女榴槤》讲述朝鲜时代的杜理安（朴柱美饰）在婆婆（崔明吉饰）的安排下，与陪嫁的石铁（金敏俊饰）共寝借种，并诞下一子朴彦（刘正厚饰）；然而理安丈夫朴氏（池迎山饰）和石铁相继早逝，令她顿失所依。多年后，朴彦和金素贮（李多妍饰）成婚仅三个月便骤然离世，两名悲伤的寡妇在月蚀之夜意外穿越到2023年的丹家别墅，竟发现心爱之人已投胎转世为丹氏家族成员，包括与彦儿相像的丹登明和貌似石铁的丹治甘！理安和素贮对现代事物感到陌生而闹出不少笑话，同时也与丹氏一家结下千丝万缕的不解之缘。



《仙女榴槤》在韩国开播后引发了不少热话，除了「媳妇恋上婆婆」的大胆设定造成哄动外，剧中饰演「杜理安」的朴柱美也因为冻龄有方而掀起讨论，多间韩国传媒更以「仙女般的外表」来形容她的美貌！现年50岁的朴柱美早於1992年以演员身份出道，并凭藉出众的气质受邀担任韩亚航空专属模特儿长达七年，可是她在2001年因结婚育儿暂别演艺圈，直至38岁才回到大众视野。



近年朴柱美凭藉狗血神剧《婚词离曲》系列踏上事业高峰，当时便有不少观众好奇她的保养心得，对此她曾透露，平日尽量远离粉麪和麪包等精致淀粉，并以少食多餐为原则；至於运动方面，她笑言自己不喜欢剧烈运动，通常会透过拉筋、瑜伽来雕塑体态。去年她也在《玩甚么好呢？》自爆养生秘笈：「除了参加聚餐，我平时不会碰酒，晚上也不会出门；平日会好好洗脸，虽然不是经常，但是也会去做皮肤护理。」



贵为圈中的不老女神，但是朴柱美与韩国观众一样，视综艺大神刘在锡为偶像！二人虽是大学同门，但是因为女方甚少在学校出现而未有结缘，直至近年他们在圈中重聚才成为「同龄朋友」，她也多次在访问展现欣赏之情：「他的声音很悦耳，我知道他（为了健康）不抽烟不喝酒，让我想到原来我们这个年纪也能练出这种声音，我也要更努力才行。」她还大爆大儿子是刘在锡的超级粉丝、小儿子更透过对方主持的综艺来学习韩文，一家都是「锡粉」！全新奇幻穿越韩剧《仙女榴槤》逢星期六、日晚上11时在「黄Viu」上架！

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