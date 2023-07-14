池昌旭戲約不斷！繼《奇皇后》後時隔10年拍古裝劇《于氏王后》，還將與李洙赫飾演「兄弟」

小池歐吧還有兩部作品尚未公開，最近又接了一部新電影和一部新電視劇，好活躍！

池昌旭目前有兩部電視劇待播：一部是預計在Disney+上線的犯罪動作電視劇‎《最惡的惡》‎，在劇中飾演爲了毒品調查而潛入組織的警察「姜俊模」；另一部是與申惠善合作的JTBC新劇‎《歡迎來到三達里》‎，在劇中飾演濟州島氣象局的預報員「趙容弼」。

本月初（7月），池昌旭確定出演新電影《左輪手槍》（《Revolver》），與全道嬿、林智妍合作。該片描述揹上所有的罪進入教導所的前警察河秀英出獄後，為了僅一個的目標而直進的故事。全道嬿飾演「河秀英」，失去一切的前警察；池昌旭飾演「安迪」，在尋找真相的秀英的旅程中，給她帶來緊張感；林智妍飾演「鄭允善」，為了自己的目的與秀英同行。

除此之外，池昌旭還將出演TVING新劇《于氏王后》（共8集），這也是他繼《奇皇后》後時隔10年拍攝古裝劇。該片描述史上「成為兩次王后」的于氏賭上性命的追擊古裝動作劇，預計明年（2024年）播出。

出演陣容有：全鐘瑞、金武烈、池昌旭、鄭柔美、李洙赫、朴智煥等。全鐘瑞飾演王后「于熙」，沒有任何權力，只能依靠丈夫。但是當丈夫也面臨危機後，自己與家人也陷入危機；金武烈飾演高麗宰相和軍事家，在王的信任下輔佐國事，但是心中有著曾未消除的欲望；池昌旭飾演王后的丈夫「高南武」，是完美的君主。因為他的不在，為宮廷帶來腥風血雨。

鄭柔美飾演于熙的姐姐「于順」，擁有最美美貌，卻因一瞬間的選擇被妹妹搶走王后之位、成為妹妹的丫鬟；李洙赫飾演性格暴戾的王位繼承人三王子，為王權之爭帶來緊張感。一有得到王權的機會，就顯露出因為對哥哥高南武的害怕而壓制住的欲望；朴智煥飾演守護君主的隊長。

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