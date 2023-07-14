金秀贤X金智媛《眼泪女王》将延后至明年（2024年）播出！网友曝德国最新路透照：「是去拍蜜月旅行的部分吗」

最新路透照中，金秀贤和金智媛的装扮清爽又休闲，和先前的「财阀夫妇」形象大不同！

新剧《眼泪女王》由《需要浪漫3》张荣佑导演和《黑道律师文森佐》、《小女子》金熙元导演共同执导，《来自星星的你》、《蓝色海洋的传说》、《爱的迫降》朴智恩编剧执笔，金秀贤、金智媛主演，描述豪门夫妇克服惊险的危机，创造奇迹般的爱情故事。

据最新消息指出，原订於今年（2023年）下半年播出的《眼泪女王》，将延后至明年上半年播出。而tvN今年下半年的周末剧档期为：7月《驱魔面馆2》‎‎、9月‎《阿斯达年代记：阿拉姆恩之剑》‎、10月‎《无人岛的DIVA》‎、12月‎《Maestra》‎。

아 미친 눈물의 여왕 웨딩사진도 있어???

김지원 김수현 웨딩사진이라니..

이 둘 조합 벌써부터 환장해 pic.twitter.com/SgD7jRTFuq — 빈 (@binri_) June 1, 2023





先前，有网友分享了金秀贤与金智媛的「婚纱照」，而演员金正兰也曾在个人Instagram分享两人的「同框照」，海内、外剧迷纷纷表示：「好希望可以赶快看到电视剧播出！」、「外貌太般配了吧」、「越来越期待了」等。

Terpantau #KimJiwon dan #KimSooHyun lagi syuting drama #QueenOfTears di Jerman



Asyiiik…. Musti sabar tayangnya masih akhir tahun pic.twitter.com/4vN2WnZkUn — UPDATE KDRAMA NEWS (@infodrakor_id) July 12, 2023

据了解，《眼泪女王》剧组目前正在德国取景拍摄，预计拍摄三周。金秀贤与金智媛一身休闲、轻便，看起来格外清爽。这副模样也让人忍不住联想：「难道是去拍摄蜜月旅行的场面？」（笑）

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