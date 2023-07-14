SJ银赫、东海、圭贤离开SM，但会继续进行组合活动！韩媒曝D＆E成立公司、圭贤有望与Antenna签约

真的是有点意外啊！不过还是可以看到组合的活动，银赫和圭贤要搬出宿舍了 QQ

SM娱乐今日（14日）传达与Super Junior续约的消息，表示：「银赫、东海、圭贤将展开与SM分开的个人活动。在支持三个人新的挑战的同时，Super Junior的活动也会和SM一起进行，之后将同时进行多样的组合、Unit及个人活动，爲了能够产生更大的协同效应，将会紧密地沟通。」另外，Super Junior也计划在年内通过新的音乐和各种演出、粉丝见面会等与全球粉丝见面。



据韩媒 뉴스1 报导，圭贤最近与 Antenna 就个人活动进行专属合约讨论，现在面临最终合约，正在积极讨论中。而韩媒 스포츠서울 则提到银赫＆东海将成立自己的公司，展开独立活动，这次的而专属合约到期后，银赫和圭贤将离开一起生活的SM所属清潭洞宿舍。



2005年出道的Super Junior今年迎来出道18周年，他们以〈SORRY SORRY〉、〈美人啊 BONAMANA〉、〈Mr. Simple〉和〈Devil〉等众多热门歌曲受到全球粉丝们的喜爱。通过他们独有的世界巡演品牌《SUPER SHOW》，在许多个国家举办演唱会，并创造各种记录。去年他们发行正规专辑《The Road》也成为「SM首个11辑歌手」，之后会与SM一起创造什么新纪录，将受到全世界粉丝们的关注。



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