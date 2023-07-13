【韩网热帖】去过的演唱会中，让你觉得「钱花得太值了」的是哪场？

大家心中觉得最值门票的演唱会是哪场呢？

原PO主表示有3场在心中是Top的：SEVENTEEN、SHINee和LUCY。去听SEVENTEEN的时候，穿了一双鞋底有2cm厚的鞋子，疯狂玩到脚都肿了；SHINee简直就跟吞了CD一样，资本主义的味道太美好了；LUCY这就是乐队的演唱会啊，太棒了～

韩国网民评论：

1. 东方神起，在日本的时候和朋友一起去的，即使听不懂日语也觉得很有趣

2. 2018年高尺小巨蛋的防弹少年团！！！

3. SJ，我带朋友去看了SJ SHOW4，她垂直入坑，演唱会有4个小时，中间的聊天环节也超级有趣

4. 金俊秀的每一场演唱会！最近姜丹尼尔的安可演唱会也很不错

5. BTOB，他们真的很会唱

6. NU’EST

7. IU去年的演唱会，去完之后超级感动，和我以前去过的任何一场演唱会从本质上就有区别，当时我只是喜欢她的歌而已，听完之后完全变成她的粉丝，还加入了粉丝会

8. 旧东方神起、EXO还有NCT DREAM

9. BIGBANG上岩洞演唱会

10. 我经常去听演唱会，基本上没有发生过「这钱花得太不值了」的事情，反而是最近去金在奂和Bruno Mars的演唱会让我有种「我花这麽一点钱就能听到」的想法，比起票价，他们演唱会水准太高了

Edit：Tracy

出处： https://theqoo.net/hot/2856180251?page=4

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