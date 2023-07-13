韩媒再揭崔胜铉出演《鱿鱼游戏2》内幕：他还没确定选角成功的时候就参加了台词排练

《鱿鱼游戏2》最近是非不断，韩媒又爆料了崔胜铉（T.O.P）出演内幕，再次掀起舆论热议。

崔胜铉出演《鱿鱼游戏2》的消息公开当时D社就揭底他之所以能进组靠的是男主角李政宰的关系，两人是圈内出了名的好兄弟，连李政宰和女友约会为了隐藏行踪却的都是崔胜铉的家。 不过很快李政宰方面就反驳了这一说法，此事不了了之。

然而几天之后的12日下午，韩媒《STAR NEWS》独家再揭秘崔胜铉进组内幕，称他在还未完全确定选角成功的情况下就已经参加了6月23日进行的首场台词排练。要知道台词排练一般都安排在正式开机前，是全体出演演员和剧组集合在一起互相磨合、调整拍剧大方向的第一个阶段，虽极少数演员会因为演技太差或者与作品不符而在台词排练后「下车」，但绝大部份都是在选角确定的情况下才会参加台词排练。

崔胜铉就不同了，顺序完全颠倒了。根据《STAR NEWS》 爆料称崔胜铉在参加台词排练的当天都还没得到确切的出演消息，虽然作为外国企业的Netflix不需要考虑韩国本土观众的态度，但因崔胜铉曾经涉毒，也担心会出状况，这才有了这番操作，崔胜铉不仅在没确定选角成功的情况下参加了台词排练，还和其他演员一起拍摄了集体照，想关照片已於6月29日公开，同一天Netflix也发布了包括崔胜铉在内的第二轮选角阵容。据悉，Netflix还准备了另一版照片，以防崔胜铉不出演时使用。看来Netflix和黄东赫导演也经过一番思想斗争后才决定起用崔胜铉。



对於这一消息，韩国网民们在网上纷纷留言评论：「深思熟虑之后的决定就是这个？？有没有想过其他演员」、「这一季可以不用看了」、「看来思想斗争做得还不够多，还需要再好好想想」、「看来Netflix计算过即使韩国人不看，全球也有很多等著看的观众吧」等。

此外，《鱿鱼游戏2》不仅聚集了第一季出现的李政宰、李秉宪、孔刘和魏嘏隽，还邀请了任时完、姜河那、朴成勋、梁东根、曹柔理等演员，他们会是什么样的人物呢？ 是男主角的盟友还是敌人？ 是游戏的参与者还是召集人？ 他们会给剧情带来什么样的转折呢？ 我们都很好奇！



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