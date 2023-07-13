韩韶禧早前发缝变宽、露出头皮引粉丝担忧！再看最近的状态有回复了许多～

韩韶禧最近压力太大了吗？

凭藉亮丽外型和扎实演技备受粉丝喜爱的韩韶禧旧照曝光，没想到众人的视线全都集中在了她的头上。 目前在韩网上传播开来的照片中韩韶禧低著微笑，镜头正好对准了她的头顶，她发缝稀疏，头皮清晰可见，根据网友推测这是2022年12月4日韩韶禧经由仁川机场出国的照片。 时隔大半年照片再次被网友翻出，引来了不少粉丝的担忧，担心韩韶禧是不是因为工作太多而脱发。



这几年韩韶禧经常会爆出身体不适的消息，2021年1月时拍戏受伤，电影《绅士》的拍摄也因为健康原因而退出，更有一段时间被拍到暴瘦。 尤其是今年4月27日，她通过blog表示「我问司机师傅『人生为什么这么疲惫』」，数次引发粉丝们的忧心。

再次看到韩韶禧旧照的网友们纷纷评论：「真的太瘦了，是不是因为减肥才脱发」、「一定要健康啊，好担心」、「看上去像压力性脱发」、「也有可能是角度问题」、「有人天生头发少」等。



不过，从韩韶禧最近的街拍影片来看，并不像去年那样发缝稀疏，看来有在好好调整状态，令粉丝们安心不少。



此外，韩韶禧主演的Netflix新剧《京城生物》即将开播，而她正在拍摄该剧的第二季中。



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