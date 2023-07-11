莫忘去年的圣诞约定！黄致列携迷你5辑「礼物」与Live Band来台开 唱！一连开唱两天只为满足所有粉丝

将所有粉丝们称为「粉丝大人」，最宠粉的黄致列即将带著最新迷你专辑「礼物」来台了！黄致列许愿让自己成为粉丝们的礼物，将於8月12日及13日一连在新北板桥市政府多功能集会堂开唱两天！将送上不同曲目内容的表演，让粉丝们连High两天！

在疫情前几乎一有时间就会来台与粉丝们见面的黄致列，被疫情打乱了脚步，好不容易在2022年的圣诞节，他终於来台举办签名会，让想念他的粉丝们能够一解相思之苦，但是大家上次没能听见黄致列的歌声以及舞台表演，总是感到相当惋惜。这一次终於可以圆梦了！黄致列将带著自己的迷你5辑「礼物」献给所有台湾粉丝们。这张专辑中的主打歌「我的春天（You Are My Spring）」，歌词相当动人，是许多人心目中的2023最佳婚礼祝歌，当然这也是黄致列想要与粉丝们所说的话，「能够与你相遇，对我来说是世界上最大的奇迹」「我们约好，我绝不会放开你这双紧握著我的手」，歌词间表达著他对粉丝们的依赖与重视，也希望能现场唱给台湾粉丝们听。



黄致列本次来台开唱与以往不同，带来了五人乐团LIVE演奏与他的歌声搭配，想给大家更不一样的感受。为了一连开唱两天给粉丝们新鲜感，两日的主题分别是首日的《好久不见》以及第二天《你我重逢》，黄致列甚至连节目内容与曲目都做了不同的规划，只为使出浑身解数满足所有粉丝们的心。正式售票日期为7月14日，DAY 1首场，售票时间为13:00 / DAY 2第二场，售票时间为15:00宠粉级惊喜的另一项礼物，将提前於8月11日举办一场线下面对面的签名会!签名会活动与各项粉丝福利与事宜，近期将会於粉丝团公告，敬请密切期待!

活动日期：

DAY 1首场: 2023年8月12日 18:30 (入场时间:17:30)

DAY 2第二场: 2023年8月13日 15:30 (入场时间:15:00)

活动地点：新北市政府多功能集会堂三楼

演出地址：新北市板桥区中山路一段161号

售票时间：

DAY 1首场: 2023年7月14日 13:00

DAY 2第二场: 2023年7月14日 15:00

购票方式: KKTIX售票系统及全台全家便利商店

主办单位 :亚士传媒国际ASIAMEDIA

经纪公司：TEN2 Entertainment

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