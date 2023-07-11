演员金旻载将於8月举办出道以来首次粉丝见面会！「将以歌手演唱会规格准备与呈现」

金旻载从2014年参与戏剧演出，至今累积了许多作品如《第二个二十岁》、《浪漫医生金师傅》系列、《鬼怪》、《你喜欢布拉姆斯吗》、《达利与马铃薯汤》、《精神科医师刘世丰》系列等，终於即将举办粉丝见面会。平时常透过IG发表帅气舞蹈片段的金旻载，见面会是否也会展现唱跳歌手的一面？

演员金旻载所属公司於今日表示，金旻载将於8月5日於首尔举办2023年金旻载1st粉丝见面会《心电感应：想说的话，想念的日子》。也说明了原定在6月17日举办的粉丝见面会，与演员柳演锡原订将举办的见面会，同样受到同德女子大学学生遭受意外事故的影响，无法避免地必须取消，金旻载与粉丝们都有些遗憾，因此现在重新择期举办。



就像金旻载本次的活动名称一样，在这出道以来首度举办的见面会中，他希望能够像粉丝们传达自己想说的话，以及自己想念粉丝们的心意，希望能与粉丝们拉近距离。而平时也善於舞台表演的金旻载，也将与一般演员所进行的粉丝见面会不同，而是不亚於歌手规格的演唱会形式来准备，金旻载不仅将带来劲歌热舞，还将带来华丽的钢琴弹奏演出，精彩可期。



近期刚结束《浪漫医生金师傅3》，大家所热爱的恩卓护士金旻载，将在舞台上呈现不一样的风貌，相信粉丝们相当期待。

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