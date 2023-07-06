把旅游团综拍成恋综的人气男团SEVENTEEN成员们：石村湖牵手双情侣约会、汉江野餐比爱心自制影片～

不愧是「自给自足的偶像」#SEVENTEEN，主题是旅游行程规划直接拍成恋爱综艺节目了～！主打一个甜。

人气男团 SEVENTEEN 最新集数的网路团体综艺《GOING SEVENTEEN》EP.81~83，从发想企划到上街实践全程参与其中，为大家打造不同凡响的旅游行程，一共分成三组，已公开的行程可以说是把团综直接拍成了恋综的氛围。



无论是家人或朋友之间都可以是增进感情的套装旅行，但由於成员们都成双成对的执行阶段性任务，套用在情侣约会上也变得相当合理，时不时冒出粉红泡泡，让CP粉们看得相当满足。







▼第一组是随机问路人推荐行程，成员们被「推荐了牵手并拍情侣照」，於是S.COUPS和净汉、Joshua和Jun的画风，就瞬间变成了两对情侣约会(Double Date)的行程（影片22:03），后续还有跟学生们一起练跑的画面，随机问路人真的是想像不到下一秒会发生什么事情啊。



情人视角～



▼《GOING SEVENTEEN》EP.82：



▼昨天公开的第二组，则是以拍摄短影片（Shorts）的方式，搭配小分队夫硕顺BSS的歌曲〈7PM〉，制作出游时的回忆影片，将汉江公园的各个景点当作背景并搭配手指舞，手指主人公是WOOZI和Hoshi，导演剪辑是圆佑，Vernon则负责拍摄花絮影片。



野餐吃泡面（拉面）。



双人爱心





友谊的拉手绕圈圈



▼剪辑完成后的〈7PM〉短影片！真的好厉害啊～。



下周三晚间九点（韩国时间）还会有珉奎、THE 8、DK、Dino这一组的旅游行程，一起期待吧！



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