神仙组合！传EXO D.O. & 金宇彬&李光洙&金基邦与罗PD一起录综艺，网友路透照也公开了！

有网友称现场还见到了赵寅成、且PO图作证，真的是超出想象的组合啊！

近日陆续有网友在街头目击到EXO成员D.O.（都敬秀）、金宇彬、李光洙、金基邦、赵寅成聚在一起，还有人分享了金宇彬和D.O.走在一起的照片，怀疑是「赵寅成Family」正在和罗PD一起拍综艺！



하 씨발 이제 김우빈도 있어 pic.twitter.com/WhtIf7ZgrF — Tweety (@my_D12) July 2, 2023

진짜 심장이 개가티뛰어 내새끼랑 내최애배우가 같이있어

근데 조인성없는 조인성팸 개웃기네 어디가셧음ㅋㅋㅋㅋ암튼 ㅈㄴ감사합니다 뭐든 주세효 나피디든 누구든 상관없움 김우빈 도경수 조합만 주면 감사합니다 싸랑합니다

이게 꼭 촬영 모습이어야만해요 그냥 놀러온거다 이런거 금지임pic.twitter.com/knaIlJ2CAm — 날개 (@e_xo_sh) July 5, 2023

今日下午据JTBC独家报导，D.O.、金宇彬、李光洙、金基邦确实正在拍罗PD的新综艺，在首尔市录完开场后已转移到江原道继续拍摄。 该节目的具体概念尚未公开，但单是这几位圈内好友聚在一起就让人非常想看！



目前tvN含蓄回应称「正在确认」，但罗PD昨天的直播已透露蛛丝马迹。 罗PD在昨日的YT直播中表示：「新project制作组明天要开拍，但要下雨，好担心啊。 会逐渐告诉大家是拍什么。 在国内拍。 我也很紧张，希望一切顺利。」



「赵寅成Family」又称「赵寅成至亲组」，是韩国娱乐圈知名的好友团体，成员包括车太铉、金宇彬、李光洙、林周焕、金基邦、宋仲基等，经常聚到赵寅成家中聊天，也会一起去日本旅行、在彼此拍摄新作品时送上餐车应援。





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