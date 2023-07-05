神仙组合！传EXO D.O. & 金宇彬&李光洙&金基邦与罗PD一起录综艺，网友路透照也公开了！
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神仙组合！传EXO D.O. & 金宇彬&李光洙&金基邦与罗PD一起录综艺，网友路透照也公开了！

明星   2023年7月5日   星期三17:51   Sani  

（封面图源：各所属社）

有网友称现场还见到了赵寅成、且PO图作证，真的是超出想象的组合啊！

近日陆续有网友在街头目击到EXO成员D.O.（都敬秀）、金宇彬、李光洙、金基邦、赵寅成聚在一起，还有人分享了金宇彬和D.O.走在一起的照片，怀疑是「赵寅成Family」正在和罗PD一起拍综艺！

今日下午据JTBC独家报导，D.O.、金宇彬、李光洙、金基邦确实正在拍罗PD的新综艺，在首尔市录完开场后已转移到江原道继续拍摄。 该节目的具体概念尚未公开，但单是这几位圈内好友聚在一起就让人非常想看！
（图源：IG@juhwan__lim）

目前tvN含蓄回应称「正在确认」，但罗PD昨天的直播已透露蛛丝马迹。 罗PD在昨日的YT直播中表示：「新project制作组明天要开拍，但要下雨，好担心啊。 会逐渐告诉大家是拍什么。 在国内拍。 我也很紧张，希望一切顺利。」
（图源：YouTube@채널 십오야截图）

「赵寅成Family」又称「赵寅成至亲组」，是韩国娱乐圈知名的好友团体，成员包括车太铉、金宇彬、李光洙、林周焕、金基邦、宋仲基等，经常聚到赵寅成家中聊天，也会一起去日本旅行、在彼此拍摄新作品时送上餐车应援。
（图源：IG@juhwan__lim）
（图源：IG@masijacoke850714）

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