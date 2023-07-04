Uie新作与姜相准搭档《我们不能交往的一个理由》离婚单亲男女的写实罗曼史上演

2023年在tvN与TVING合作的专案《O’PENing 2023》中，以自由的形式及崭新挑战来网罗7位新人作家，创作的电视剧作品其中推出的第四部《我们不能交往的一个理由》，邀请Uie与姜相准搭档演出。

即将在8月6日播出的《我们不能交往的一个理由》剧情描述随著年龄以及处事经验的累积，所有事情都应该变得更轻松地应对，但唯有爱情，却随著年龄的增长而越来越觉得困难。两位30多岁的离婚男女，即将展开的写实恋爱，相信将带给观众们更多共鸣。



Uie在剧中饰演一位名为「元英」的女子，离婚后带著与前夫所生的7岁儿子一起生活，觉得自己的人生总会以同样的方式走向失败，因此不再想要步入婚姻，但偶然遇见了一位男子「基俊」，让她的想法有了改变。而已经离婚两次的「基俊」由姜相准饰演，对於他人漠不关心的态度是他的特色，但每到了周六他就会去相亲，是令人难以捉摸的男子。只要有第三次结婚的机会，他也不会在意旁人眼光，他对於「元英」又是怎么想的呢？



这两位离婚的男女又将如何被对方吸引呢？独特的火花吸引著观众们的好奇心，《我们不能交往的一个理由》将於8月6日晚间播出。



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