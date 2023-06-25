电影《贵公子》金宣虎勤跑舞台问候收到凤梨一颗！表情从狐疑到豁然开朗〜想起台湾记者会了吧！

电影《贵公子》由6月21日起台湾韩国同步上映，而在片中演出「贵公子」这个关键角色的金宣虎更是大家瞩目的焦点。在6月24日的舞台问候上他收到了来自台湾粉丝的礼物，抱著一颗凤梨他的表情瞬间变化，令台湾粉丝们也开心不已！

故事要从金宣虎见面会的台湾记者会说起，当时站在舞台上的金宣虎，接下了主办单位送上的大凤梨，一开始只觉得重量非常重，拍完照片之后也由工作人员协助拿到台下，但当时金宣虎一听说凤梨在台湾的象徵性是「好运旺旺来」会大发的意思，立刻奔下台重新抱著那一篮凤梨要求记者重新帮他拍照，还闭上眼睛念念有词的许愿「《贵公子》大发」，成为这场记者会相当逗趣又令人难忘的画面。





6月24日金宣虎与《贵公子》主要演员及导演正勤跑宣传进行舞台问候，他收到了一颗软材质的假凤梨礼物，影片中可看见他正拍著凤梨询问著台下「这是什么？」满脸问号的表情，而下一秒他似乎突然记起了什么，频频朝著凤梨比出了大拇指超赞的样子，看来他是想起了台湾的记者会现场了！接著他还向身旁的导演解释凤梨的含意，真是太可爱了〜



电影《贵公子》是金宣虎的大萤幕出道作品，而他在片中的表现也可圈可点，不管是导演或是同剧前辈演员金刚于都对他赞誉有加，而他在片中饰演著不可或缺的「贵公子」一角，让观众们看见前所未有的坏坏金宣虎。剧情反转再反转，相当精采，全台现正热映中。



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