与《贵公子》出自同一导演之手～《暴君》金宣虎睽违三年再登小萤幕！

演员金宣虎即将透过小萤幕与观众们见面了！睽违3年将以原创系列作品《暴君》在Disney+平台登场。

金宣虎即将以导演朴勋正的新作品《暴君》回归，《暴君》原本是以电影型态来企划的作品，以剧本为基础邀请了演员车胜元、金刚于、金宣虎、赵允秀等共同演出，不过为了将故事讲述得更加完整，范围更广，於是改为系列作品制作。



《暴君》剧情描述「暴君计画」中的最后一个样本在配送途中发生事故而消失后，怀有各种不同目的想抢夺这样本的各方人士，聚集到一处而相互追逐的故事。预计2024下半年在Disney+平台公开。当时原本以电影的形式企划本作品，而现在更改为4集长度的电视系列剧集。而朴勋正导演也表示，Disney+平台尊重作品的原创表现方式，相当满意这样的改变。



而动态备受瞩目的金宣虎，在本次作品中将演出一位出身美国家庭，总是以非正当的方式利用「暴君计画」的崔局长。金宣虎在电视剧《Start-Up我的新创时代》以及《海岸村恰恰恰》以及综艺节目中的表现，受到广大观众们的喜爱，无奈当时爆出私生活争议而让他不得不暂停所有活动。当时金宣虎进行中的作品频频喊停下车，唯有朴勋正导演依旧坚持请他演出其电影作品《贵公子》，上映后金宣虎的表现也大获好评，也获得奖项入围肯定。



金宣虎与这位从未放弃过他的导演朴勋正，将再度携手新作品《暴君》，并透过Disney+平台登场。睽违3年再度以电视剧集作品与观众们见面，金宣虎的新作品令人期待。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻