【韩网热帖】LE SSERAFIM单独演唱会（场地、价格）

大家同意原PO主说的吗？

原PO主表示：在蚕室室内体育馆举办，VIP票价198,000韩元，一般座位票价154,000韩元。VIP票包含sound check活动，在公演开始前3小时进行，即便不参加sound check也不能部份退款。很多粉丝觉得价格很无语，认为HYBE不断慢慢涨价，最近已稳定在这价格。 以包含sound check为藉口就可以这样开价吗？sound check是无法选择的，想去摇滚区（floor）就必须买这个票。

（留言区请不要骂歌手，欢迎骂HYBE）

韩国网友评论：

1. 好贵啊...

2. 哇还以为是外国来韩歌手

3. HYBE演唱会比Bruno Mars更贵kkk

4. 连看两场就40万了耶？

5. 之前还以为SEVENTEEN演唱会贵是因为SEVENTEEN，LE SSERAFIM也同一价位是真实的吗kkk连新人都是统一价码了

6. 在室内体育馆，却和分公司其他团在高尺巨蛋、奥林匹克体操竞技场的票相同价位...

7. 2楼3楼同价像话吗？ 视野都不同，而且为什么这么贵？ HYBE做了不少贡献让演唱会价格高到离谱

8. 因为HYBE，演唱会价位一直在上升

9. HYBE果然是娱乐界的桥村炸鸡，就知道会这样，气死了，分公司都会涨价吧

10. 就算这样，二手交易网站也有人挂出三四倍价格。 好像都疯了...

11. 这价位对於十代二十代社会新人真的是太重的负担，两天就40万，十代哪有这些钱

12. sound check就是演出前两三小时歌手穿著私服出来唱歌10到15分钟，确认音响之类

13. 很喜欢HYBE歌手，但超讨厌HYBE，价格根本邪恶

出处：https://theqoo.net/hot/2847916593

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻