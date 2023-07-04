《欢迎来到王之国》收视率突破双位数！傲娇又任性李俊昊为追爱体验庶民生活，配合度百分百〜润娥快入坑吧（EP.5 –6）

[有雷] 《欢迎来到王之国》终於步入观众最爱的粉红暧昧，收视率也冲破双位数。李俊昊先是为润娥送上难忘的生日惊喜，接著又不惜成本出动直升机深山营救，也逛市场吃汤饭体验庶民生活，观众嘴角也跟著俊昊一起不自觉上扬，此刻润娥开始感受到上流世界与自己的格格不入……

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同样心情不佳的天嗣朗（润娥饰）与本部长具元（李俊昊饰）巧遇，让具元看见了平时成天带著笑脸的嗣朗也会流泪，趁著嗣朗在车上累到睡著时，费心准备了高级休闲情侣装还有新球鞋，虽然嘴上说「随便买的」尺寸却完美合身又合脚，甚至带她到高级餐厅饱餐一顿，最后送上饭店首席主厨制作的蛋糕画下完美句点，甚至让嗣朗前男友也知难而退。



嗣朗偷偷在下班后回送小礼物给具元，具元抓紧机会约吃饭，体验排队等待吃饭、大杯生啤酒以及铁板烧表演的第一次，配合度百分百。饭店的特殊农民周活动，必须由员工去拜访这些珍贵食材的提供者，而刚来到王者国度的新人天嗣朗，直接被分配到没人想去的智异山天种蔘之家，行程可说是非常紧凑几乎没时间休息，让具元为此相当担心。



嗣朗走入山中，看见了貌似图片上的珍贵天种蔘，为了采下这株而不甚跌落山谷，具元因手机连络不上嗣朗而紧急派出直升机前往营救，具元搭乘直升机一看见嗣朗就直接往下跳，两人最终由在山中负责采蔘的达人救回。达人也认证嗣朗采到的是最珍贵的人蔘，并要她拿去孝敬奶奶。



卢秘书开车前来接回本部长与嗣朗，具元看著两人有说有笑还很自然地约吃饭，一路上妒火中烧，不过后来因卢秘书闹肚子而不参与后续行程，由具元带著嗣朗拜访奶奶的汤饭店，两人也在传统市场里有吃又有玩，留下许多难忘回忆，这一日相处下来情感升温，具元趁机也申请下一次的约会，嗣朗似乎也从一开始的不自在，而转变为露出笑脸不拒绝。



第一皇家集团千金来到王者酒店举办生日趴，她看见具元直接飞扑上来大叫欧巴，两人熟稔的样子，让嗣朗看了心里有些不是滋味，下班返家后还与闺密们大大发泄一场，叫来了Pizza、炸鸡等一堆外送食物，没想到嗣朗突然开门时，站在门外的却是本部长…



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