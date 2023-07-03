【韩网热帖】韩网对於李俊昊&润娥爆出恋爱说的反应

今日大半天是过山车的心情啊～

今日有韩媒报道称，据演艺界人士透露，李俊昊和润娥在拍摄《欢迎来到王之国》之前就已发展为恋人，一同接拍该剧也是出於这一原因。其他双方公司都对恋爱传闻表示不是事实。



韩国网友评论：

1. 内？

2. 如果是真的就大发

3. 哪有演员因为恋爱就一起拍戏的啦

4. 俊昊和润娥不是那种因为恋爱就一起拍剧的人啊kk两人都有很强的职业精神，这是抹黑《欢迎来到王之国》的报道吧

5. 如果说是拍完剧产生感情还可以理解，但因为交往就拍同一部作品？ 太难相信

6. 他们两人都对恋爱传闻非常敏感，疯了吗因为交往就一起拍戏

7. 如果是恋爱关系还一起拍剧，那就是欺瞒粉丝，会被骂的啦

8. 应该是朋友啦，少女时代和2PM关系很好

9. 是一起做年末舞台时在一起的吗？ k可是2年期间连一张合照都没有？ k

10. 就算交往也该等剧终之后再报吧kkk这是让两个人都完蛋吗kkk

11. 从没见过这家媒体...

12. 估计很快就会否认了

13. 如果真的在一起也值得祝贺，而且能更投入看剧，但报导太没有诚意了，照片和所属社确认全都没有，也没说那个「业内人士」是谁！！！

14. 因为太不像话而笑出来了kkk而且剧还没播完耶kkk

15. 如果是真的，剧可能会更火... 因为幻想成真了

出处：https://theqoo.net/hot/2847880419

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