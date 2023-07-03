「WATER BOMB首尔」庆典之后这位女团成员爆红，全网都在问她是谁？如今爱豆圈少见的「蜜腿」

这个女孩到底是谁？「WATERBOMB SEOUL 2023」之后这位新人女爱豆大受关注。

「WATER BOMB SEOUL 2023」於25日在首尔蚕室综合运动场进行，吸引了不少爱豆团和歌手前往，除了aespa、宣美、 BTOB等人气艺人贡献了各种性感美照之外，一位新人女偶像也吸引了大众的目光，演出之后人气爆增，引来无数网友追问，她就是女团tripleS的成员金采娟，她的直拍火遍韩国各大网站。

当天金采娟和队友们共同亮相舞台，为了符合「WATER BOMB」的风格，众人的舞台造型也很清凉，金采娟上半身穿了一件细肩带蓝色泳衣，下半身搭配超短热辣牛仔裤，白皙的皮肤在蓝色泳衣的映衬之下更加显白，贴身的服装也展示出了玲珑的曲线，一双大长腿还是最近女团少见的「蜜大腿」，整个人都充满了活力和甜美气息。

看了金采娟直拍的网友们纷纷留言：「这是谁啊，快告诉我」、「WATER BOMB 舞台上隐藏的强者」、「女神」、「长发真的太美了」等。 2004年出生的金采娟今年刚满18岁，拥有170cm的高挑个子，但脸上还留有可爱的婴儿肥，反转魅力十分吸引人。

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