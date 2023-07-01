SHINee《文明特急》爆「最强成员」是泰民！15周年合作重录《Amigo》，还有神秘未公开曲！

SHINee近日携正规八辑《HARD》回归，做客《文明特急》时聊了不少趣事，还惊喜制作了合作重录版《Amigo》！果然SHINee和《文明特急》的相遇就是legend~

JaeJae特地打扮成《Amigo》打歌时期泰民的造型，让本尊都惊呼一模一样XD聊到三位成员的特质，泰民表示身边这二位都气场很强，其中珉豪是用能量压制人、Key是用语言压制人，自己夹在中间被压扁。 Key：「把这一切都承受下来的家伙才是最强的吧？」



聊到很多粉丝希望15周年重录一些经典歌曲，JaeJae和粉丝们选的是《Amigo》，SHINee选《Ring Ding Dong》。 《Amigo》这首歌成员们一直觉得槽点满满，不仅现在看来歌词蛮奇怪，当年也被吐槽「像社会文化课老师为了跟高中生拉近距离而把各种流行语拼凑在一起」。 而且歌曲推出时大部份成员还未成年，泰民只有16岁，Key坦言当时根本不知道唱的是什么XD



但正是因为SHINee对这首歌的「回避」，反而令部份粉丝更想看他们重新诠释！珉豪听到这消息痛苦地闭上眼睛XD



聊到《Ring Ding Dong》时，珉豪透露当时一起踢球的伙伴都给他起外号叫「Ding Dong」，不过他没觉得反感，而是视作大家对歌曲人气的认可。 最后经频道粉丝投票决定重录《Amigo》，SHINee也觉得是满载回忆的一首歌，下周公开成品！



此外Key还透露有一首旋律非常好但填不到词的曲子《Talking to an angel》，从SM招牌作曲家Kenzie到《姐姐真漂亮》金永厚都试过，甚至请f（x） Luna录了和声，可惜试了50个版本也选不出令人满意的歌词，所以从2007年一直埋没至今。 JaeJae立即表示我们是填词强者，交给我们就对了！不知《文明特急》能否挽救这首Key心中的潜力好歌呢~



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