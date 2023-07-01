《今生也请多指教》EP.5抢先看申惠善无数次的求婚表白，但这一次是最最认真的正式告白触动安普贤的心

【最新剧照】等了一周终於又有新的集数可以看啦！好期待～，韩剧史上最主动的女主再次展开追求攻势。

tvN 人气漫改剧《今生也请多指教》今晚将播出的EP.5官方释出抢先看影片，面对潘知音（申惠善 饰）一次次难以理解的举动，文瑞夏（安普贤 饰）提出了诸多疑问。



▼EP.5抢先看影片：



潘知音问：「你在想什么呢？」文瑞夏回答道：「为什么总是对我说平语呢？」、「潘知音你为什么总是对比你年纪大的职场上司说平语呢？」虽然潘知音响否认却再次被文瑞夏打断话语：「那天，还有那天也是…」文瑞夏回想起她叫自己「瑞夏」的时候，瞬间想起了姐姐尹珠媛（尹珠媛也就是潘知音的前一世身份）



文瑞夏：「难道你喝醉时就会哭吗？」、「虽然我不知道你为何而哭，但我好像又能够理解那样的心情。」

潘知音：「专务，要不要和我交往呢？」、「这次我的第一次告白」虽然前几集连求婚都脱口而出了，但这却是第一次正式的告白，能否触动到瑞夏的心呢？

▼最新剧照A，在海边跳著双人舞的两人～，画面格外唯美！



▼最新剧照B，文瑞夏再次陷入危机！潘知音拿著扩音器登场解围：「我的男人由我来守护！」



▼EP.5最新预告，文瑞夏似乎喜欢上潘知音了，但仍然对已逝的初恋尹珠媛念念不忘，潘知音惊觉情敌居然就是自己：



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