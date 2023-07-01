金秀贤X金智媛《眼泪女王》拍摄中！新剧饰演「财阀夫妻档」，合照中的「结婚戒指」好抢眼

金秀贤和金智媛好速配！希望可以赶快看到《眼泪女王》～

新剧《眼泪女王》由《需要浪漫3》张荣佑导演和《黑道律师文森佐》、《小女子》金熙元导演共同执导，《来自星星的你》、《蓝色海洋的传说》、《爱的迫降》朴智恩编剧执笔，金秀贤、金智媛主演，描述豪门夫妇克服惊险的危机，创造奇迹般的爱情故事。

아 미친 눈물의 여왕 웨딩사진도 있어???

김지원 김수현 웨딩사진이라니..

이 둘 조합 벌써부터 환장해 pic.twitter.com/SgD7jRTFuq — 빈 (@binri_) June 1, 2023

金秀贤饰演首尔大学法学院出身的律师、QUEENS集团法务理事 & QUEENS百货法务组长「白炫优」；金智媛饰演QUEENS集团第三代财阀、QUEENS百货的高傲女王「洪海仁」，两人为夫妻。电视剧正在拍摄中，金秀贤与金智媛在剧中的婚纱照也在网路上曝光，网友们纷纷表示：「金智媛跟谁都好有CP感」、「第一次在金秀贤剧里看到婚纱照」、「两人好配」等。

「阵容坚强」的《眼泪女王》还有朴成勋、郭东延、李主傧、罗映姬、金正兰、金甲洙、郑进永、金姝怜等加盟。曾出演《九尾狐传1938》、《财阀家的小儿子》、《爱的迫降》、《监狱医生》、《Sky Castle》等电视剧的金正兰，於个人Instagram分享与演员们的聚餐照，吸引目光。





照片中，除了金正兰外，还有金秀贤、金智媛、罗映姬、李美淑、金姝怜等人。可以看到金秀贤与金智媛「挨著坐」，金智媛的手上还戴著「结婚戒指」，相当抢眼。真的好期待电视剧播出啊！

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