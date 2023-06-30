Got7 BamBam看诊在屁股打针，护理师打完竟做鸟宝宝手势！Super Junior利特、朴栖含也有类似经验XD

GOT7 BamBam 27日来到队友荣宰主持的广播节目《GOT7荣宰的好朋友》作客，聊到一则故事不仅观众笑翻，他们自己也笑到不行。



事情是这样的，BamBam说他前一天身体不适去看诊，打了一针在屁股，结果护理师替他打完就做了GOT7粉丝「鸟宝宝」的手势，BamBam比完手势就忍不住拍手大笑，荣宰一开始似乎不可置信，后来才大笑出声。



BamBam坦承很尴尬，但说「我们已经10年了，这种程度也没关系了」，也解释自己裤子没有全脱，只脱一点点，荣宰回应：「护理师应该很开心，是新的体验吧！」也持续替BamBam感到尴尬，BamBam说：「就是人的身体嘛！都平等。」



（荣宰还疑似在听BamBam经验的当下，下意识抚摸自己的屁股！？）



（完整广播节目）



在听完BamBam这尴尬又好笑的经验后，也有Super Junior粉丝E.L.F.联想自家队长利特的经验，2019年他在综艺上曝光自己体检的过程，其中一项是照大肠内视镜，他后来透露一直辅助自己的护理人员向他告白从小就是粉丝。听到这里，和他通话中的始源和其他主持人都笑说「大肠镜的照片都被看光了」，而他舒眠期间的糗样大概也被看光了吧！



演出BL剧《语意错误》爆红的朴栖含，也说过自己因为不舒服去看诊，没有装发也没有化妆却被护理师认出来，而且针是打在屁股上！他巨细靡遗地边做动作描述：「他一边拍著我的屁股一边说『我有好好关注你喔』。」XDD



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