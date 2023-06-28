最抢眼特别演出！陈善奎《欢迎来到王之国》恋爱高手警察VS《恶鬼》金泰梨教授爸爸

演员陈善奎最近连续出现在两部相当高人气的电视剧集中，从来都不受题材限制的他，在《欢迎来到王之国》EP4中饰演开启了俊昊恋爱细胞的鸡婆警察，也在《恶鬼》中首先登场，饰演金泰梨的教授父亲，更让观众们见识到恶鬼的凶狠。

陈善奎一向是不受题材影响限制的演员，除了自己本身作品多多以外，更常出现在许多戏剧中的特别演出。之前包含《黑道律师文森佐》《由零开始爱上你》《明星经纪人生存记》《地下菁英》《较量人生》等等都有短暂出现剧中，而最近他更连续出现在《欢迎来到王之国》以及《恶鬼》这两部收视率相当高的作品中。



在《恶鬼》中陈善奎饰演民俗学教授具讲模，一开始听见了门外有人急敲门，让他以为是同住的母亲求助，立刻中了恶鬼设下的圈套，因而身亡。在这部电视剧的一开始就登场，也成功让观众们感受到这部电视剧作品的惊悚恐怖程度，陈善奎在短短几分钟的演出就吸引了观众们的目光，甚至也一人分饰两角，展现反转正邪两风格。



而在《欢迎来到王之国》中的第四集，在本部长李俊昊因为心情不佳而将一盒马卡龙丢出车外，陈善奎作为警察登场。原本要开罚单的他，却看出了俊昊因为没能送出那一个礼物而失落的样子。作为恋爱过来人，陈善奎还与俊昊并肩坐在路边，向他诉说著令自己后悔的爱情故事。甚至还大唱BigBang太阳的名曲「眼鼻口」，演技超投入相当逗趣。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻