《财阀家的小儿子》后再接新戏！少女时代Tiffany搭档宋康昊&卞耀汉，加盟《蜘蛛窝》导演剧作《三植叔叔》
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《财阀家的小儿子》后再接新戏！少女时代Tiffany搭档宋康昊&卞耀汉，加盟《蜘蛛窝》导演剧作《三植叔叔》

韩剧   2023年6月28日   星期三17:28   Sani  

（封面图源：Naver Post@써브라임 SUBLIME ）

少女时代成员Tiffany今日通过所属社宣布，已确定加盟由宋康昊、卞耀汉担任主演的电视剧《三植叔叔》，在《财阀家的小儿子》之后再次作为演员与观众见面。

（图源：Naver Post@써브라임 SUBLIME ）

《三植叔叔》讲述在1960年代初的动荡时代中生存下来的三植叔叔（宋康昊 饰）和金山（卞耀汉 饰）的故事，描写两个男人的火热欲望和bromance。 目前公开的演员阵容包括宋康昊、卞耀汉、李奎炯、秦基周、徐贤宇等，加上由宋康昊三度合作的电影导演申延植担任编剧和导演，从企划阶段开始就获得不少期待。

Tiffany不仅作为少女时代成员和SOLO歌手活动，在音乐剧领域也十分活跃。 去年通过JTBC大热剧《财阀家的小儿子》首次尝试当演员，饰演坦率勇敢的投资公司分析师「瑞秋」，专业又活泼的模样给观众留下强烈印象。
（图源：JTBC《财阀家的小儿子》剧照）

《三植叔叔》一共10集、计划今年内播出，Tiffany也已加入拍摄工作。 剧中宋康昊饰演的三植叔叔因「战争期间也喂饱了一日三餐」而自豪，卞耀汉饰演的金山赴美留学归来、梦想把韩国打造成产业国家，正当遭遇现实打击而消沉时，三植表示二人有相同的梦想，承诺帮他实现。
（图源：Sublim娱乐）
（图源：FB@saram.byunyohan）

目前Tiffany担任的具体角色还没有公开，让人十分好奇和期待！
（图源：Naver Post@써브라임 SUBLIME ）
（图源：Naver Post@써브라임 SUBLIME ）

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