到辣炒年糕店兼职的(G)I-DLE舒华，询问点播率最高的KPOP歌曲TOP.3有谁！却被现实再次重击了一拳

【影片】舒华不屈不挠的模样，真的非常可爱又好笑～。XDDD

人气女团(G)I-DLE成员叶舒华目前固定出演Workman频道的系列节目《Workdol》成为兼职爱豆，每一集节目都能拥有很高的播放量和话题度，而这一次打工的店家则是拥有48年历史的辣炒年糕店。

这间店中更配置了DJ职位由金大哥掌控，随时播放客人想听的歌曲～！客人可以从旁边公告的kakao帐号中直接留言点歌，舒华则热情地询问：「那么在这里的（申请曲）TOP.3是？」



金大哥回覆：「其中有IVE、NewJeans…。」

舒华遗憾地向后退，但还有一个空位，於是鼓起勇气问：「还有…？」



金大哥回：「LE SSERAFIM。」

舒华失望地默默转头离开，闹别扭的踩了一下右脚。



最后，金大哥再次补充说：「还有我最喜欢的…。」

舒华满心期待地看著他！



金大哥的最爱是：「Seventeen～。」

舒华彷佛被重击一拳般地向后仰，只能说金大哥太有节目效果啦。XD



▼欲看此片段可快转至07:02：（有中文字幕）



此外，舒华也非常热情地推荐了团体现在的热门主打歌〈Queencard〉，与现场的客人们互动，场面也非常欢乐，还有两个特别活泼的客人起身共舞。PS：这首歌也已经拿下音乐节目的各大冠军一位，荣登11冠王。





上一次舒华在《Workman》街访时，路人狂选最爱的偶像团体全是HYBE艺人让她好沮丧。



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