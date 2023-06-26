《有院子的家》大眼睛金泰希无辜惊恐VS家暴搜证中孕妇林智妍！拥有同样丝巾的她们命运如何悲惨交错（EP.1 –2）

[有雷]悬疑惊悚电视剧《有院子的家》已开播，预计仅8集的长度，不过从同步映入眼帘的英文剧名《Lies Hidden in My Garden》似乎比原文更能表达出剧情的调性。金泰希用她招牌的大眼睛，诠释一位生活在谎言中的女子，这个偌大的豪宅里到底隐藏了多少秘密？

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《有院子的家》以不同时间点来展开剧情，一位名叫文珠兰（金泰希饰）的女子，因为目睹了姐姐遭杀害后的尸体而罹患忧郁症，当日姐姐的惨状不断浮现脑海，因此她必须吃药控制，并且她的老公与儿子带著她搬到了一个豪宅里，新房子有著超大庭院，但足不出户也不与邻居往来的珠兰，每日做的就是将房屋打扫得一尘不染。



某日珠兰闻到庭院传来恶臭，但老公与儿子却异口同声否认，此时隔壁新搬来的邻居来拜访，透过对讲机珠兰听见了对方也表达此处有恶臭传来，令她相当介意。某天她独自在家时，对庭院可疑之处开挖，果然，被她挖到了人的手指…虽然她告诉了担任医院院长的老公，老公也目睹了，但却告诉珠兰那只是一场误会。



另一位女子秋尚恩（林智妍饰）则是遭丈夫长期家暴的女子，即使已经怀有五个月的身孕，依旧每天被打得鼻青脸肿，保全前来关心要她报警，但尚恩却拒绝。但尚恩在家装上了针孔摄影机，与丈夫对话时她也会开启录音模式，看来她似乎正在搜证，要找机会告发老公的恶行而离开这个环境。某天老公还像施舍一般，丢给她一条名牌丝巾。



某日尚恩被老公载著到一个豪宅前，她想起在药厂工作的先生有打了一通电话给某医院院长，应该就是这豪宅的主人，先生似乎是来讨钱的，这位仁兄行为举止很怪，要独自在家中的珠兰转告先生，想约他去夜钓，也带来了一整袋钓具。珠兰的老公听了不以为然，并告诉老婆他并不会赴约。尚恩看见了豪宅女主人，与自己用著同款的名牌丝巾，同时也在老公车内发现一支粉色的手机。尚恩回到故乡家里，失智的妈妈似乎跟她感情不好，不久后她却接到警方通知，传来的是老公的死讯。



一下子放松的尚恩，开心的心情似乎多过悲伤，还呼噜呼噜暴风吸入炸酱面配糖醋肉，冷静下来之后，她打开了那支谜样的手机，立即有电话进来，听起来像是黑社会的人凶狠的开骂，她发现手机里有著那位豪宅院长的全家福，以及女子的自拍，於是她似乎想要继续老公生前所做的事情，将照片传给了院长…此时的珠兰也感觉老公似乎正在隐瞒什么，他的鞋子与车子轮胎都沾满泥巴…甚至还被警方带回调查……



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