《全知干预视角》镜头下的SHINee温流，瘦到脱相，肉眼可见的不健康

SHINee温流暴瘦模样令粉丝们十分心疼。

前不久，SHINee对外宣布温流因为身体原因将暂停活动，「SHINee在迎来出道15周年之际，於今年5月举办了粉丝见面会，目前已结束了正规8辑的制作，正在准备6月的演唱会，但是最近随著温流的状态持续低迷，接受了谘询和检查后，医疗团队的意见是让温流静养」。 24日播出的《全知干预视角》中播出了温流片段，观众和粉丝才看到SM描述的「状态低迷」的温流到底是怎样的状态，是肉眼可见的不健康！



节目中，SHINee成员们正在为新曲回归做准备，和编舞家、舞者等人一起练舞。 中途休息的时候温流与队友Key等人聊天，回想过去跑行程的时光。 温流穿了一件迷彩服，体型削瘦，如同纸片人一般，尤其是面部两颊瘦到凹进去，显得颧骨更高了，虽然一直微笑著和队友们聊天，但却藏不住疲惫感，一看就知道身体出现了状况。



在SHINee公开表示温流暂停活动之后，温流在个人IG上安慰粉丝，表示：「很抱歉让大家担心了，希望大家能把这段时间当作我是为了今后能够继续和SHINee走下去而稍作短暂的喘息，我也想要好好守护一直都想要守护的东西，并觉得未来更重要，所以才做出这样的决定。 」

此外，虽然温流暂时停止活动，但SHINee的其他成员仍在努力工作，将继续进行演出，并且也在准备新的专辑。



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