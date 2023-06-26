会是第二个郑好娟吗？新人金施恩加盟《鱿鱼游戏2》，是斩获百想艺术大赏新人奖的「怪物新人」

演员金诗恩将出演Netflix《鱿鱼游戏2》。
26日，据韩媒OSEN独家报导称金诗恩将出演《鱿鱼游戏2》，不过到底是怎样的角色尚不得知，也让观众们好奇她是否能够延续第一部中郑好娟的人气。 郑好娟凭藉《鱿鱼游戏》人气爆火，这也是她从模特转型为演员的第一部影视剧，直接让她从无名小演员晋升为韩流明星，电视剧播出期间IG粉丝数暴涨至2000万，在巩固了韩国本土地位后，郑好娟开始进军欧美圈，之后频繁地亮相各类国际活动的红毯，赚足了爆火的红利。 对於OSEN的报导，Netflix仅回应「无法帮大家确认这一消息」，但已经有不少业界认识透露金施恩确实已经出现在了《鱿鱼游戏2》的女演员阵容名单上。
金诗恩在电影《阴影下的她》中有过出色表现，她也凭藉该作品击败众多实力派对手荣获第59届百想艺术大赏的「最佳新人」，被封为「怪物新人」，得奖时感性发言「我常想要安然无恙的度过每一天，没想到，活著活著就得奖了，人生还是很美好的。」 一席话掀起共鸣。
6月18日，Netflix率先公开了《鱿鱼游戏2》的8名主角阵容，任时完、姜河那、朴成勋、梁东根等全新加盟，当时就因为名单上没有女演员引爆热议，令Netflix紧急回应「之后还会有选角公开」。
此外，《鱿鱼游戏2》将於今年下半年投入拍摄，预计2024年和观众见面。
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