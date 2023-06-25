金泰梨《恶鬼》上身双面演技炸裂！这个「细节」就是鬼上身你看出来了吗（含EP.2剧透）

金银姬编剧、金泰梨与吴正世主演的《恶鬼》本周五六播出，第一集播出就开出全韩9.9%收视率获得好评，第二集可以说如愿突破，达到10%收视率，金泰梨的「双面演出」最受赞许。

第二集，首先阐述具散影（金泰梨 饰）与廉海上（吴正世 饰），以「你必须听鬼诉说，他们的名字以及留在这里的原因」，成功解开国中生遭鬼缠身的谜底。虽然具散影意识到「人比鬼恐怖」，但廉海上还是深信附在具散影身上的散发女鬼非常可怕，因为她曾害死自己的母亲，就在自己面前。在具散影打工遇上怪事，并且亲眼、透过散法女鬼的眼见到奶奶（艺秀晶特别演出）上吊，她才开始相信这一切……



金泰梨演技炸裂广受好评的一幕，就在鬼现身的时刻，具散影突然拿著娃娃割著割著，还有镜中的另个自己邪恶的笑出声：「猜猜我叫什么名字？」



最令人毛骨悚然的是这幕，具散影想签名笔却掉了，她蹲下来缓缓捡起笔……你发现了吗？具散影本来是用右手签名，她捡起笔后却用左手签名，所以才会有后来她割娃娃那幕，因为具散影就在掉笔的时候被鬼操纵身躯了。掉笔之后用了左手，就是镜象的概念，鬼只有在镜中会现形。



와 악귀는 거울속에 사니까 김태리 몸에 빙의되어서 현실로 나오면 왼손을 쓰네 pic.twitter.com/y29Mpaoaoa — 월급류팡 (@AYO__85) June 24, 2023

第二集播出后，观众对於《恶鬼》的铺陈更加津津有味了，不仅好奇散影女鬼的来历，还有廉海上身边疑似高中生的人物是谁，而具散影父亲具讲模（陈善圭特别演出）寄给廉海上的信会不会其实是陷阱？亦是看点。



下集预告具散影与廉海上找到了散影女鬼可能的出处「长津里」，另一边调查相关未悬案件的刑警徐文春（金元海 饰）与李洪思（洪庆 饰）似乎又遇上了怪事。

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