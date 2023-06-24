EPEX端午节来台吃透透! 分得出台南与台北美食口味差别

三度造访，EPEX这次终於想做的都做了！刚迎接出道两年的EPEX，睽违半年再度来台，终於有时间好好的逛夜市，对於番茄的糖葫芦印象深刻，恰巧遇到端午节的他们也吃了粽子，甚至还有人吃了两颗，此外牛肉面也是他们的最爱美食之一，WISH一度被其他成员开玩笑爆料「他吃了14碗」，让WISH赶紧澄清「我是吃最多没错，差不多五碗左右，正常尺寸。」

上次来台被贴上很会吃的标签，被问到上次小笼包吃200颗、这次要挑战吃多少，KEUM表示很感谢台湾媒体们帮写很有趣的新闻，开玩笑说「这次想看WISH哥一个人吃两百颗。」，WISH则承认「我是吃最多没错」，他坦承这趟前两天大约吃了五碗左右的「正常尺寸」牛肉面，并强调自己「不吃会后悔的食物」；至於去过台北跟台南的EPEX，竟可以分别出「台南观光休息放松 ，食物口味偏重，且台南草莓好像比较甜，而台北则是口味没那么重。」



日前除了庆祝出道两周年，也顺利完成日本多场演出，他们重新检视刚出道的模样，表示初期站上舞台很紧张，现在则比较懂得如何享受舞台，而在疫情期间因为无法直接见到大家，所以现在能这样到处飞、与海内外支持他们的粉丝们，对他们来说更加有动力与热忱，同时也预告台北场已经准备好韦礼安的「如果可以」，要台湾粉丝敬请期待。



【EPEX 1st FANCON in TAIPEI】於24日下午14:00以及晚上19:30两场，於台北三创生活园区5楼Clapper Studio举行，现场售票为当天中午12:00至19:30为止。

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