【韩网热帖】韩韶禧越来越刻意了

大家怎样看呢？

（*小编注：照片是韩韶禧PO在IG限动的合成图）

原PO主表示：合成图过分了吧kk明明看起来也没有特别喜欢，却假装是宋慧乔的粉丝kk看得出自从宋慧乔《黑暗荣耀》红了之后就假装两人很熟悉的样子。坦白说，如果是没什么名气的女演员应该不会这样。我身边有男朋友的人、非常喜欢男人的人，一边在女团影片留言「不准骂某某！」，也会说「啊C8当侍女的模样真恶心啊」~



韩国网友评论：

1. 诶，这有什么问题吗？ 以宋慧乔的级别，这种花式吹捧不很正常吗？ 作为晚辈、作为尊敬喜欢她的粉丝，这样的行为有什么问题？ 你们不会花式吹捧自己喜欢的艺人吗... 宋慧乔都没有表现出讨厌，为什么你们这么著急...

2. （韩韶禧）现在好像宋慧乔的跟踪狂，可怕;;; 适可而止吧，这样很让人惊慌啊。 虽然宋慧乔早就是大明星、应该能理解追星行为，但也PO太多了;;

3. 没想到是合成图... 确实有点肉麻

4. 猜她只是滑到粉丝合成的图於是PO上去，问题是PO太多了。 最开始出现选角消息的时候她这样还算可爱有趣，现在电视剧泡汤了，两人看起来也没很熟，她还一直单方面输出，就令人疑惑

5. 我也觉得她一直这样有点过分了... 宋慧乔对於花式吹捧的留言回复过几次，现在也不回了...

6. 确实有点过头和夸张... 但粉丝都说可爱有趣... 她如果想升到宋慧乔的级别，应该需要公司好好管理一下...

7. 板友们很好笑耶，什么跟踪狂... 韩韶禧是宋慧乔的粉丝，而且两人据说很熟（附上宋慧乔转PO韩韶禧限动的截图）

8. 没看到宋慧乔把这张图转PO到IG限动，还画了爱心吗？？ 而且据说两人确实关系很好~有些人就是看不惯女生们关系好哦

9. 她们俩熟不熟、宋慧乔是不是在无奈接受、韩韶禧是不是在装熟，你们到底如何知晓的啊？ 根本都没见过她俩，在房间角落对著几张IG照片做推理，这样的人生真是坎坷啊

10. 居然因为韩韶禧而自卑感爆发了...

出处：https://pann.nate.com/talk/370358493

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