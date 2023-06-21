李孝利人生首次祝歌献给共事20年经纪人，讲话秒喷泪：「父母席上没有人，我想坐在那里」

李孝利与金元萱、严正化、BoA、华莎、洪贤姬共同主演的节目《唱跳歌手流浪团》（DANCE歌手流浪团），在韩国各地流浪演出，无论是公演现场还是节目都受到大众欢迎，而最新一集尾声有个相当感人的各特别演出。

这个特别演出是李孝利献给共事20年经纪人「小燮」李根燮的专属表演，是祝歌的演唱，李孝利还带上伴舞舞团Nana School，又唱又跳的献上〈U-Go-Girl〉。表演完后想说祝福的话，李孝利却秒喷泪，因为对经纪人充满心疼。



其实在上台前，李孝利就很担心谁会坐在父母席，因为经纪人的父母都离世了，她在台上说：「我看到小燮父母席上没有人，就突然忍不住眼泪……本来想著小燮父母的位置，虽然很抱歉，但我想我能坐的话，我是想坐在那里的。」倾吐了很多感谢的话，对於如亲弟弟般经纪人。



不过在泪水之中也有令人破涕为笑的时刻，「小燮真的是把一切事情都帮我做了，不止是经纪人的弟弟，感觉被伊珍（新娘）抢走了，我好伤心……他是我的男人啊……」李孝利擦著眼泪也笑出来。



看著这样的情景，观众也倍感温馨，喜欢他们之间超过艺人与经纪人间的感情，也说李孝利真的是名帅气又温暖的人。



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