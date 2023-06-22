曾积极澄清与朴敏英、白珍熙等绯闻，韩网挖朴叙俊和xooos的恋爱证据！朴叙俊：公开私事对我来说很有压力

朴叙俊被爆恋上百万YouTuber兼歌手的수스（xooos），从他对外官方声明中看得出这次不一般。

20日，韩网突然传出朴叙俊有新恋情，与小6岁的百万YouTuber兼歌手的수스（xooos）热恋中，两人与朋友的合影被挖出，恋情就此曝光。很快朴叙俊的经纪公司回应「是艺人私生活，无法确认」，但据圈内人士透露两人其实已经交往了1年左右。



不承认也不否认的态度反而令网民们更加确认他俩真的在交往，毕竟之前朴叙俊传绯闻时都直接否认。2011年出道的朴叙俊这些年也爆出过几次绯闻，但每次经纪公司都火速发声明否认，也会在采访、座谈会等官方场合积极澄清。

2012年，朴叙俊和南宝拉被爆交往1年，当时朴叙俊所属经纪公司回应：「两人并未交往，只是因为和《阳光姐妹淘》朴真珠等人关系比较近，偶尔一起见过面而已，只是相熟的朋友，并非恋爱。」



2013年朴叙俊又和白珍熙传恋情，他也数次积极澄清。这之后的2014年，朴叙俊通过经纪公司对外表示：「和白珍熙只是关系很好的同事而已，绝对不是恋人关系，因为合作电视剧而相熟，虽然也会联系、偶尔见面喝茶，但绝对不是恋人。」 但韩网上一直贴出两人使用情侣款的照片等，2015年时朴叙俊在《Kill Me Heal Me》的记者会上再次澄清。



2018年朴叙俊在和朴敏英合作的《金秘书为何那样》的杀青采访中提到被传与朴敏英热恋3年，他当时回应：「我也听说过，朴叙俊痴恋朴敏英，太不像话了，电视剧又不是我掏钱拍的，当然也有可能是电视剧拍得好才传出那样的话，剧中的两人很配。 」



不同於前几次的迅速强烈的否认，朴叙俊这次选择了沉默，但神通广大的网友们还是挖出了他和수스（xooos）之间的蛛丝马迹。Chanel设计师去年在自己的IG上公开了与朴叙俊、수스（xooos）、郑好娟的合影，但很快就删除了该张照片。 有网友质疑事业领域完全不同的两人为什么亲密到在英国伦敦一起旅行，而这张照片也被网友发现两人穿著情侣鞋。



另外수스（xooos）去年在个人SNS上分享了自己最喜欢的空间的照片，而这里是朴叙俊所拥有的建筑物内部。朴叙俊的亲弟弟、经纪人、好友等也都追踪了수스（xooos）的SNS帐号，似乎更坐实了他们的恋情。



21日，李炳宪、朴叙俊主演的电影《水泥乌托邦》举行发布会，朴叙俊首次在公开场合提到了绯闻，表示「因为有拍摄工作，后来才知道这件事情，第一个想法就是原来我受到了那么多的关注，被关注是一件值得感恩的事情。对我来说公开私生活是一件非常让我有负担的事情，因为是私事，我也不想多说什么。而且今天是电影发布会，希望大家多多关注电影。」

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