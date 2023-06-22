年度疯狂动作电影《贵公子》台韩同步上映！观众激赞：反转反转再反转！骂脏话竟成金宣虎最大难关！

《魔女》系列作团队精心打造年度疯狂动作巨献《贵公子》，於6月21日端午连假台韩同步上映！集结了《海岸村恰恰恰》金宣虎、《Missing：他们存在过》姜太䝬、《鬼门》金刚于、《请回答1994》高雅罗等演技派演员，将为观众带来尺度破表、疯狂无极限的精彩动作电影！《贵公子》以令人耳目一新的题材、干净俐落的武打动作、震撼无比的动作场面、刺激十足的飞车追击场景，以及幽默逗趣的情节安排，让韩国媒体与观众赞不绝口，都认为这将是今年最棒的动作追击电影！

《贵公子》导演朴勋正过去因执笔《神鬼交易》、《看见魔鬼》剧本而备受瞩目，在他正式以导演身分出道后，便以《暗黑新世界》、《V.I.P.》、《魔女》系列作、《暗夜天堂》等精彩作品，以独树一格的执导风格在影坛奠定地位！在《贵公子》中，一夜之间成为所有人的目标的拳击手马可（姜太䝬饰），让马可周遭乱成一片的神秘追击者贵公子（金宣虎饰），拚命追击马可的财阀二世韩理事（金刚于饰），巧遇马可的神秘女子允珠（高雅罗饰），这些充满个性的角色将为《贵公子》带来反转不断、出乎意料的故事情节，且结合刺激无比的追击战、充满速度感的动作场面，将令观众感受到惊人的快感！



金宣虎这次在《贵公子》中有大量高强度的动作戏，而在拍摄追击场面时，金宣虎透露自己很努力地假装不累，他幽默地说：「为何不能说累呢？因为刚开始跑的时候，姜太䝬演员已经练习了好几个月的跑步，所以我如果瘫坐在地上的话会很丢脸。」金宣虎还分享当时令他印象深刻的拍摄花絮，他表示因为是在天冷时跑步，所以喉咙都肿了起来，当时姜太䝬就给他一瓶精胺酸并说：「喝了这个就可以跑一小时！」原本还烦恼著该怎么做才能用演技给姜太䝬压力的金宣虎，却没注意到自己已经喉咙痛了，金宣虎说：「隔天走路时觉得很累，但即使累也要面带微笑。」此外，金宣虎表示因为西装够宽松，所以跑起来很轻松，也很庆幸能在西装里穿很多衣服御寒。



而《贵公子》中金宣虎和姜太䝬从高架桥一跃而下的惊险场面，也成为韩国媒体观众讨论的话题，金宣虎透露高架桥的高度与剧本上的高度不同，实际上真的很高，让有惧高症的他十分惊慌，但又因为姜太䝬的关系，所以不能说自己很害怕。金宣虎当时问姜太䝬：「你跳得下去吗？」姜太䝬竟面带微笑地说：「是的，宣虎哥，我得跳下去啊！」让金宣虎也不用替身亲自跳下去，金宣虎还透露：「在拍摄桥上一跃而下的场面，因为我表情看起来太惊恐了，所以拍了很多遍。后来终於有一次面带微笑完成动作的画面，导演就将该画面放进电影里。」



《贵公子》是金宣虎的大银幕出道作，对於观赏完《贵公子》的感想，他说：「我在媒体试映会时第一次看到电影成品，似乎只看得到自己的缺点。而且，我的脸出现在大银幕上时，缺点看起来就更加明显了，好几次差点对自己的演技尖叫，坐在旁边的金刚于前辈就拍拍我的肩膀安慰我，我才慢慢习惯。时隔一年看到自己的作品，觉得既神奇又尴尬。」金宣虎还透露：「尤其是和大家一起观看在飞机上说英语的场面时，我真的很难忍受。本来应该要说美国腔和英国腔的，导演却要求我展现出『想说好英国腔的口吻』，即使知道这点，我还是无法忍受电影中的这个场面，好想离开座位。幸好坐一旁的金刚于前辈安慰我说没关系，我才得以冷静下来。」



包括金宣虎在内，《贵公子》的主要角色们在戏中从头到尾都在不停地奔跑，从枪战、飞车追逐戏到高空吊钢丝戏，有很多危险的场面。但让金宣虎在参演时吃尽苦头的部分却是「骂脏话」的场面，他也费尽苦心做足准备，他表示：「在读剧本会议时，导演笑著对我说我骂脏话的场面有点尴尬，说我平时的语气太善良了。为了练习骂脏话，我还被推荐看《发条橘子》这部作品，导演要我参考主角享受做坏事的模样，我在YouTube之类的有找到一些片段，但导演骂我说要去找正片来看。而在朴勋正导演的作品《暗黑新世界》中，也出现许多脏话，我也从中学到即使不用大声，也能那样传达的方法！」金宣虎也被导演提点在《贵公子》这部作品中，不需要抑制愤怒的演技，反而需要更愤怒的演技。金宣虎突破形象主演的年度追击动作巨献《贵公子》本周三6月21日台韩同步上映！



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