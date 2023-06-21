《贵公子》台湾韩国今日同步上映！金刚于大赞金宣虎是「优点很多的演员」〜下一部作品《暴君》两人也将再度合作

演员金宣虎出道大萤幕的作品《贵公子》今日6月21日正式在台与韩国同步上映，而剧中与他对立的角色金刚于，日前也表达了他与演员金宣虎首度合作的感想，并且两人更将与导演继续合作下一部电影作品《暴君》。

金刚于在日前进行电影《贵公子》相关访谈时提到，本次作品中有两位首度登上大萤幕的演员，金宣虎以及姜太䝬，以及曾拍摄电影的高雅罗，让金刚于在现场感受到「年龄根本不是重点」，称赞合作演员们的表现相当优异。



在电影中金刚于所饰演的角色是与「贵公子」金宣虎对立，金刚于表示他觉得金宣虎是一位优点非常多的演员，虽然他自己没有看过金宣虎之前的其他作品，仅是听过相关传闻，以为他就是暖男爱情浪漫演技非常优秀的演员，但金刚于大赞金宣虎在这次的演出真的非常棒，应该是因为他之前有许多话剧的舞台经验，对於他在打造自己角色的能力方面非常的出色。



金刚于与金宣虎除了合作今日上映的电影《贵公子》，接下来还会持续合作另一部电影作品《暴君》，金刚于表示非常开心能与金宣虎连续再度合作，自己也非常享受这样的拍摄过程，还稍微透露出虽然他与金宣虎在《贵公子》中是对立角色，但是在《暴君》里会带来不一样的感觉，在《贵公子》中他与金宣虎是完全不熟悉对方的人物，但在《暴君》中则会是两人有交情之下才有对立剧情的发展。



《贵公子》剧情描述一位韩国菲律宾混血的地下拳击手马可（姜太䝬饰）某天得知能够前往韩国与生父见面，踏上旅程的途中才发现自己被多方人马追逐，其中对他穷追不舍的是一位「神秘贵公子」（金宣虎饰），而主导他回到韩国的则是同父异母的哥哥韩理事（金刚于饰）。马可究竟能否逃过一劫？贵公子又是为何对他展开追击？电影《贵公子》剧情神反转，6月21日正式在台上映。



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