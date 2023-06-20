《今生也请多指教》贫困女主转世18次，一路开挂只为为和真爱重逢！（EP.01）

tvN新剧《今生也请多指教》改编自同名网漫，讲述带著前世记忆重生的女主在第18次人生遇到真爱「文瑞夏」，但因车祸死亡而开启第19次人生，并和文瑞夏再次相遇的故事。

第1集里介绍了女主潘知音的奇妙身世，意想不到的剧情发展让人一看就停不下来！



*以下内容包含《今生也请多指教》第1集关键内容！



第19次人生

申惠善饰演的女主每到十岁上下就会想起前世回忆，有时是韩国人、有时是外国人，有时是女人、也有时是男人。 现在的她来到第19次人生，名叫「潘知音」。

潘知音家境贫穷、父亲嗜赌，觉醒记忆后她离家出走、投奔前前世照顾过的小女孩「爱景」（如今已是大婶XD车清华饰演），依靠十几次人生中积累的知识努力生活，目的是完成前世未能遵守的承诺。



原来潘知音上一世叫「尹珠媛」，活了18次的她本已对人世感到厌倦，为MI集团的少爷「文瑞夏」担任补习教师时产生好感，并在他母亲因病过世后承诺陪在他身边。 不料瑞夏生日这天，一场车祸突然夺走了尹珠媛的生命。



潘知音为了与真爱重逢、兑现承诺，将目标定为进入文瑞夏公司从而与他相遇，年纪轻轻就成为大企业争相聘请的人才。



听不清

文瑞夏母亲身体不好、很早就撒手人寰，初恋尹珠媛也在他面前断气，令他遭到严重精神打击，听力也因此受损。 文瑞夏长大成年（安普贤 饰）从德国调任回国，希望拯救妈妈生前经营的酒店。文瑞夏在酒店两次与潘知音偶遇，不过当然没有认出她就是尹珠媛。



面试新职员时再次见到潘知音，有些担心工作内容浪费她的出众能力。 潘知音开门见山地说：「如果你难以定夺，要不要跟我交往试试看？」 文瑞夏一口咖啡喷出来，以为自己听错了！第1集进度真的好快，导演运镜也都不错，超期待第2集的发展XD



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