Seventeen编舞被HYBE日本男团抄袭？！连经典「人脚电梯」都一模一样！韩网友：是复制贴上的程度

男团Seventeen的编舞疑似被抄袭了。

这两日韩网上出现了「找来了抄袭Seventeen编舞的HYBE男团的对比图」，图中是隶属於HYPE日本公司的男团&TEAM的《Firework》编舞，其中有几名成员用脚抬起队友的动作及其显眼，立即让不少网友和K-POP粉丝联想到了Seventeen热门曲《Rock with you》 的招牌动作-人脚电梯，这个动作因为过於经典，成员们还在人气综艺《认识的哥哥》、《文明特急》中展示过。 除此之外，&TEAM多个动线走位也和Seventeen极为相似，很难不让人怀疑这是抄袭。有网友指出虽然两团都是HYBE旗下的歌手，但《Firework》和《Rock with you》的编舞家并非同一人。



안녕하세용 여러분... 갑작스럽지만 영상 한 번만 확인하고 의견 내주시면 감사하겠습니답



전 아무리 봐도 안무가 너무 비슷한 것 같아서요



진짜 다 너무한 와중에 엘리베이터 안무가 특히... 특징 강한 안무인데 빼다 박은 수준 아닌가 싶네요



나머지도 있는데 좀 애매해서 타래로 잇겠습니다 pic.twitter.com/DlFj6ayBIB — 마지 (@majidatta_17) June 18, 2023

너무 짧게 지나가는 한순간이라 애매하다고 판단했지만... 역시 너무 비슷하지 않나요 pic.twitter.com/9642nTIehZ — 마지 (@majidatta_17) June 18, 2023

세븐틴의 대표 안무인 레그 리프팅 파트도 강호동에게 시도됐다. 어떻게 명곡의 일부를 표절할 수 있느냐, 그들의 안무가들은 정말 뻔뻔하다.



캐럿이 인스타그램에 안무가에게 물어봤더니 안무가가 삭제한 캐럿댓글이 많음 pic.twitter.com/TIhonql5A7 — peachyou (@meaniemore) June 18, 2023

事情很快就在韩网上引发了关注，不少网民和粉丝留言称：「这已经是复制贴上水准了」、「Seventeen的舞蹈好多都是他们自己编的」、「100%的抄袭，那些动作又不是常见的舞蹈动作」、「 我看了他们的完整影片，几乎就是把Seventeen经典曲的动作混合在了一起，我是别家粉丝，但也经常看Seventeen的舞台，真的是让人生气的程度」、「HYBE自己抄袭自己吗」、「天啊，我以为是同一个团，动作在我这个路人看来几乎是一样的」， 纷纷为Seventeen打抱不平。

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