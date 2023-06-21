Seventeen编舞被HYBE日本男团抄袭？！连经典「人脚电梯」都一模一样！韩网友：是复制贴上的程度
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Seventeen编舞被HYBE日本男团抄袭？！连经典「人脚电梯」都一模一样！韩网友：是复制贴上的程度

明星   2023年6月21日   星期三09:08   Tracy   1

（封面图源：twitter@pledis_17）

男团Seventeen的编舞疑似被抄袭了。

这两日韩网上出现了「找来了抄袭Seventeen编舞的HYBE男团的对比图」，图中是隶属於HYPE日本公司的男团&TEAM的《Firework》编舞，其中有几名成员用脚抬起队友的动作及其显眼，立即让不少网友和K-POP粉丝联想到了Seventeen热门曲《Rock with you》 的招牌动作-人脚电梯，这个动作因为过於经典，成员们还在人气综艺《认识的哥哥》、《文明特急》中展示过。 除此之外，&TEAM多个动线走位也和Seventeen极为相似，很难不让人怀疑这是抄袭。有网友指出虽然两团都是HYBE旗下的歌手，但《Firework》和《Rock with you》的编舞家并非同一人。

事情很快就在韩网上引发了关注，不少网民和粉丝留言称：「这已经是复制贴上水准了」、「Seventeen的舞蹈好多都是他们自己编的」、「100%的抄袭，那些动作又不是常见的舞蹈动作」、「 我看了他们的完整影片，几乎就是把Seventeen经典曲的动作混合在了一起，我是别家粉丝，但也经常看Seventeen的舞台，真的是让人生气的程度」、「HYBE自己抄袭自己吗」、「天啊，我以为是同一个团，动作在我这个路人看来几乎是一样的」， 纷纷为Seventeen打抱不平。

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