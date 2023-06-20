【韩网热帖】要在各大女性网站上置顶的前偶像黄子韬的发言
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【韩网热帖】要在各大女性网站上置顶的前偶像黄子韬的发言

明星   2023年6月20日   星期二18:01   Tracy  

（封面图源：TVDaily）

大家都觉得是名言吗？

1. 男友出轨了怎么办？
黄子韬：直接分手啊，肯定分手啊，你出轨了我不要你了，你滚吧，大方一点，你跟他在一起干什么？ 有点志气行不行，出轨你还忍？ 那你是神经病吗？ 他出轨一次就会有第二次。

2. 我要减肥
黄子韬：减什么肥啊，我都没减，你还减肥，肯定吃啊，你有什么好减，你当艺人吗？ 你又不当艺人，你又不用控制饮食，你又没有镜头对著你，吃，不要委屈自己。 减肥不是不吃，而是去运动。

韩国网民评论：
1. 说得太痛快了
2. 说得太对了，千万不要犹豫直接分手，你以为原谅一次就行了，不，他们会出轨无数次
3. 哈哈哈，他原来就很敏感，不过反而更有魅力，当初他差点就成了我的最爱，看来现在也过得很不错啊
4. 我真的要反覆背诵第一段，当初要是看到他这段话也不会这么委屈了
5. 好喜欢他那句「有点志气行不行」
6. 一边吃一边劝人别减肥，哈哈哈哈哈
7. 哈哈哈，笑死了，听说是个富二代，家里到底做什么的，看来当艺人纯粹是爱好
8. 你又不当艺人减什么肥，哈哈哈哈，笑死我了
9. 他性格真的很搞笑，突然想起他之前在EXO的时期
10. 他可是我入坑的第一个爱豆啊，时间啊，过得太快了，这些名言要反覆背诵才行

出处：https://theqoo.net/2836129526

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