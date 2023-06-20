【韩网热帖】要在各大女性网站上置顶的前偶像黄子韬的发言

大家都觉得是名言吗？

1. 男友出轨了怎么办？

黄子韬：直接分手啊，肯定分手啊，你出轨了我不要你了，你滚吧，大方一点，你跟他在一起干什么？ 有点志气行不行，出轨你还忍？ 那你是神经病吗？ 他出轨一次就会有第二次。



타오 존나웃긴점..

남친이 바람폈는데 어떡하냐는 팬 질문에 그걸 말이라고 하냐면서 당장 헤어지라고 카디비마냥 윽박질러놓고

이 영상 실검 오르니까 며칠뒤에 뭔말했는지 기억 안 난다고 다시 극대노하는 본인 영상 보면서 '왜 이렇게 화났지? 여러분 죄송합니다' ㅇㅈㄹ함

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/GMdk4csElL — 렝 (@xx_xiaohuli) December 4, 2020

2. 我要减肥

黄子韬：减什么肥啊，我都没减，你还减肥，肯定吃啊，你有什么好减，你当艺人吗？ 你又不当艺人，你又不用控制饮食，你又没有镜头对著你，吃，不要委屈自己。 减肥不是不吃，而是去运动。



韩国网民评论：

1. 说得太痛快了

2. 说得太对了，千万不要犹豫直接分手，你以为原谅一次就行了，不，他们会出轨无数次

3. 哈哈哈，他原来就很敏感，不过反而更有魅力，当初他差点就成了我的最爱，看来现在也过得很不错啊

4. 我真的要反覆背诵第一段，当初要是看到他这段话也不会这么委屈了

5. 好喜欢他那句「有点志气行不行」

6. 一边吃一边劝人别减肥，哈哈哈哈哈

7. 哈哈哈，笑死了，听说是个富二代，家里到底做什么的，看来当艺人纯粹是爱好

8. 你又不当艺人减什么肥，哈哈哈哈，笑死我了

9. 他性格真的很搞笑，突然想起他之前在EXO的时期

10. 他可是我入坑的第一个爱豆啊，时间啊，过得太快了，这些名言要反覆背诵才行

出处：https://theqoo.net/2836129526

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