《鱿鱼游戏》第二季因没有女演员引争议，韩网友：「这季是入伍的故事吗？」Netflix 回应了！

Netflix 近日公开《鱿鱼游戏》第二季阵容，除了第一季主演李政宰、李炳宪、魏嘏隽（魏河俊）、孔刘确定回归外，还加入四位新面孔：任时完、姜河那、朴成勋、梁东根。

但公开的影片没有出现女演员，也在网路上引发广大讨论。网友：「听说女生没有被选中，是在开玩笑吗」、「怎么没有女演员，第二季是入伍的故事吗」、「我不看了」。不过也有网友认为不要太快结论，要耐心等待：「我觉得是把女演员先隐藏了，最后再公开」、「郑好娟在海外非常红，感觉会再次出现」、「应该还没有公开吧？我相信会有」、「一直很好奇女性角色会是谁，以后会作爲第二手情报告诉大家吗」等等。

《鱿鱼游戏》第一季中，女演员们获得巨大的人气外，也拿下多个奖项。饰演「姜晓」的郑好娟在《美国演员工会奖（SAG）》获得最佳女主角奖外，还获得《Critics Choice Super Awards》女子演技奖；饰演「智英」的李瑜美也在《第74届黄金时段艾美奖》剧情类影集获得最佳客串女演员。



对此，Netflix 相关人士则回应：「目前还不能透露《鱿鱼游戏》第二季是否会出现女性出演者，但不久后将会公开第二轮选角。」而第二季预计在今年下半年开始进行拍摄，预计明年播出。



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