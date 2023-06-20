《D.P：逃兵追缉令》第二季确定於7月28日回归！延续不变的现实，丁海寅：将会看到更密集深刻的故事

官方提到「现实依旧没有改变」，第二季肯定也会让人产生很大的共鸣。

今早最新消息，Netflix人气漫改剧《D.P：逃兵追缉令》终於释出了第二季上线的消息，官方确定将会在7月28日（五）正式回归。

《D.P：逃兵追缉令》讲述「逃兵追缉组」中的组员俊浩（丁海寅 饰）和浩烈（具教焕 饰），面对不变的现实持续执行著任务却遭遇各种荒诞状况的故事。



第一季於2021年8月上线后引发热烈回响，揭露社会真实的一部份，深刻描述著当兵时期的各种故事，让观众们产生极大的共鸣与讨论度，更拿下了「百想」和「青龙」两大颁奖典礼电视部门的作品奖，获得了极高的肯定。



第二季的宣传海报背景是令大家都震惊的第一季尾声的场面，所有荒谬的故事却是某个人的日常，最终以悲剧收场，两位男主原班人马回归第二季，饰演安俊浩的丁海寅表示：「这是一部延续第一季的作品。还有未说完的故事，和需要解决的事件，你将会看到更密集、更深刻的故事。」

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【主演阵容】

以「逃兵追缉组」为首的二等兵安俊浩（丁海寅 饰）和韩浩烈组长（具教焕 饰），还有缉捕组事务长朴范求（金成均 饰）和上尉林智燮（孙锡久 饰）四位原班人马的主要角色在第二季重聚。



另外还有《Move to Heaven：我是遗物整理师》、《60天，指定幸存者》的池珍熙，在剧中特别出演的陆军本部的法务室长具滋云一角；以及《三十九》、《便利店新星》的金智贤，饰演国防部检察团作战科长的徐恩中校一角。



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