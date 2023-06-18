【韩网热议】李俊昊＆润娥《欢迎来到王之国》首播评价并不高！韩网友：「剧情太老套、设定和台词像90年代」

由李俊昊、润娥主演的《欢迎来到王之国》在17日迎来首播，以全国收视5.0％、首都圈收视5.3％，顺利启航。

首先，《欢迎来到王之国》讲述7年前具元（李俊昊 饰）和天嗣朗（润娥 饰）分别作爲「王者饭店」的顾客和实习生初次见面的时期。爲了躲避在一起会感到不舒服的家人而住在饭店的具元，与在地下健身房工作的天嗣朗产生意外的误会。天嗣朗甚至坚信著具元是写信给她的奇怪顾客，还恶言相向地说「变态先生」，让人更加好奇两人从第一次见面开始，就不同寻常的故事。



在两人脑海中，彼此已经成爲不想再相遇的对象。但是在不知不觉中，两人常在酒店里互相擦肩而过，随著时间的流逝，具元又回到天嗣朗工作的「王者饭店」，更作为新本部长回归，偶然继续延续著这段缘分。



首播在韩网的评价似乎没有很高，加上是该编剧第一部作品，在 The qoo 引发不少讨论（留言已经突破700）。网友们纷纷表示：「10年前也会觉得无聊的电视剧」、「哇呜...真的好老套啊...」、「因爲设定太差劲，受到了冲击」、「从降落伞开始就精神恍惚」、「编剧太老套了，本来是期待之作」、「演员们真的好可惜啊，最后是什么」、「第1集的台词水平真的是最差...」、「很好奇润娥和俊昊看到什么才说要拍这个的」、「他俩演技挺好，问题是剧本」等等。不过...才播第1集，还是别太快下定论啊～已经有看首播的观众们，觉得如何呢？



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