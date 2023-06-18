【K社韩国小百科】 韩综里常见的缩写原来是这个意思！美梦骤醒回归现实，令人感叹「现ti来了」

今天分享一个在韩综和网路论坛常见的韩文流行词，学会之后不少场合都能用到哦！

常看韩综的朋友可能对「현타」这词不陌生，通常艺人下意识做出搞笑行为后突然感到羞耻，就会被称为「현타来了」。 「현타」是「현실 자각 타임」（现实自觉时间）的缩写，意思是从虚幻的梦境和幻想中醒来、直面现实处境的瞬间。

从词汇构成来看，현타是从「现实、自觉、time」这三个词里取出「现」字和「time」的前半段「ti」，缩略成「现ti」两个字，读音是「hyun ta」。 「现ti」在口语里一般是讲成「현타 온다」、「현타 왔어」，即「现ti来了」。



这个词有点「瞬间拉回现实」、「我是谁我在哪我在做什么」、「跳脱主体审视自我」的味道。 例如，在韩国猪是象徵发财的动物，如果梦到猪一般代表会有财运，这时如果带著期待的心情去买彩票、连中奖后怎么花钱都想好了，结果发现连一个号码都没中，就可能进入「现实时间」，即是「现ti来了」。

再比如，看完帅气男明星之后再看身边的老公时，看到有钱人的豪宅之后再看自己的存摺时，自认还算年轻却发现看不懂真正年轻人的流行语时...... 都是「现ti」到来的瞬间。

此外현타也是「贤者时间（현자 타임）」的缩写，指欲望获得满足后的迷茫空虚感，不过日常对话里第一种含义用得比较多。

来看几个综艺节目里的著名例子！

去年的《Biong Biong地球娱乐室》里，李恩智、MIMI、李泳知、安兪真为争取晚餐挑战随机舞蹈，其中跳到宣美的《Gashina》时，李恩智提议MIMI改编成有氧健身操风格，MIMI立即摆出夸张表情迎接挑战，但半秒后突然清醒过来，捂著脸蹲了下去XD李恩智笑著说：「 现ti！快关掉摄像机，我们孩子现ti来了！」



金钟国今年出演《我家的熊孩子》时坦言自己没有物欲，根本不知道赚了多少钱，努力工作只是为未来的家庭做准备：「有时会突然感到现ti，我究竟为什么而活呢？ 甚至想过把工作都停掉，去美国开健身房。」这就是突然从努力工作状态中跳脱出来、审视自我的例子。



Jin去年做客朴明秀网综时在三行诗游戏里胜出，本应由朴明秀做惩罚任务「可爱的撒娇」，但朴明秀成功说服Jin来做XD Jin戴上公主发箍一口气做出3个撒娇表情，随后立即迎来现ti：「我都31岁了，说实话要撒娇很不容易啊！」



最常见的case也许是演员被cue跳舞或做任务，敬业地完成后重新回到演员状态、害羞地捂住脸，就是典型的「现ti来了」XD



下次遇到类似的「突然清醒」瞬间，就可以用上这个词啦！

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